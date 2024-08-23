Dursun Özbek: Galatasaray Şampiyonlar Ligi Bileti İçin İnanıyor

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi Yaşama İmanı

Dursun Özbek, Galatasaray'ın 27 Ağustos Salı günü İsviçre temsilcisi Young Boys ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerine inandığını belirtti.

Şampiyonlar Ligi Yolculuğuna Devam Ediyoruz

Özbek, AHL Pay ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde yaptığı konuşmada, “Taraftarımızla bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi'nde bize düşen yeri alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı ve yaklaşamadığı yerde yine biz olacağız.” dedi.

Kaptanlık Süreci Ve Görev Değişiklikleri

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara da değinen Başkan, “Kulüplerin yapısı her sezon değişiyor, kaptanlık anlamında da değişiklikler olabilir. Galatasaray formasının değeri çok yüksektir.” dedi. Kaptanların belirlenmesinin transfer sezonunun kapanmasından sonra netlik kazanacağını ifade etti.

Karaborsa Bilet İddialarına Yanıt

Özbek, kulüp içinde karaborsa bilet satışı iddiaları hakkında, “Herhangi bir belge ve bilgi varsa bize iletsinler. Bu işin üzerine gidip, gerekeni yapacağız.” şeklinde konuştu.

Muslera ve Abdülkerim Eleştirilerine Tepki

Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları beklenmedik yenilgi sonrası futbolcularının performansının eleştirilmesine katılmadığını dile getiren özbek, “Bu oyuncular Galatasaray'ı şampiyon yapan isimlerdir ve bir maç ile değerlendirilmemeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Geçmişe Dönüş: Transfer Çalışmaları Sürüyor

Gelecek hedeflerinin 25. şampiyonluk ve Avrupa'da başarılar olduğunu belirten Dursun Özbek, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve ihtiyaçları gözlemlediklerini kaydetti.

Kurumsal İletişim Vurgusu

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, basınla etkileşimi artırmak için kurumsal paylaşımlar yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Bu konudaki görevimin farkındayım ve tatmin edici bilgiler sunmaya çalışacağım.” dedi.