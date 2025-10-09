Dursun Özbek Mardin'de GS Store Mağazasını Açtı

Galatasaray Başkanı açılışta taraftarlara seslendi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde açılan GS Store mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Özbek, mağazanın hayırlı olmasını diledi ve Galatasaray'ın başarılarıyla burada da kazançların artacağına inandığını belirtti.

Özbek, "Bütün Galatasaraylıları buradan forma almaya davet ediyorum. Mardin'de de sizin gibi taraftarlarımız olduğu için son derece memnunum. Galatasaray'ı desteklemeye de devam. Şampiyonluklarımız da inşallah birlikteliğimizi devam ettirecektir." diye konuştu.

Mağazada Galatasaray ürünleri ve formalarının yanı sıra Victor Osimhen için özel hazırlanan kutuların da bulunduğunu anlatan Özbek, tüm taraftarları bu kutuları almaya davet etti.

Daha sonra Özbek, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile mağazanın açılışını birlikte yaptı. Açılışın ardından Özbek ve Polat'a reyhan şerbeti ikram edildi.

