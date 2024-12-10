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Dursun Özbek, MHK'yi Eleştirdi: 'Galatasaray Açısından Kabul Edilemez'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF Merkez Hakem Kurulu'nun tutumunu eleştirerek, 'Görevini yapamıyor' dedi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:50
Dursun Özbek, MHK'yi Eleştirdi: 'Galatasaray Açısından Kabul Edilemez'

Dursun Özbek'ten MHK ile İlgili Sert Eleştiriler

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) tutumunu sert bir dille eleştirdi. Özbek, MHK'nin Galatasaray açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

MHK Görevini Yapamıyor

Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem hataları üzerine değerlendirilmelerde bulundu. Rey Manaj’ın Barış Alper Yılmaz’a yaptığı faul hakkında da yorumda bulunan Dursun Özbek, TFF’nin geçmiş olsun mesajını yeterli bulmadığını belirtti.

"Bir milli sporcu. Geçmiş olsun mesajı insani olarak önemli ama MHK'nin açıklamaları yetersiz. Herkesin görüş birliğine vardığı bir faul sonrası böyle açıklamalar yapılmasını kabul edemem. MHK, görevini yapamıyor ve burada bir hakem fiyaskosu var" ifadelerini kullandı.

Eleştiriler Yayıncı Kuruluşa da Yöneldi

Dursun Özbek, yayıncı kuruluşun aleyhlerine olan hareketleri farklı açılardan göstermesini eleştirerek, “Ticari kaygıyla görüntülerle oynamayın” dedi. Yayıncı kuruluşa, yaptığı eylemlerin büyük bir hata içerdiğini ifade eden Özbek, doğru ve tarafsız görüntülerin zamanında yayımlanması gerektiğini vurguladı.

Kulüpler Birliği Vakfına Sitem

Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından tehdit edildiğini ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın bu duruma sessiz kalmasına sitem etti. "Beni tehdit eden bir başkana, Kulüpler Birliği'nin sessiz kalması kabul edilemez" dedi.

Sonuç Olarak

Galatasaray Başkanı, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu eleştirerek, artık lafın bittiğini ve sadece eylemde bulunulması gerektiğini söyledi. Özbek, "Federasyon ne yapacaksa yapsın. Gerekeni yapmalı" diye konuşarak sözlerini tamamladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin ardından basın...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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