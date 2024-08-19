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Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan ve Türk Futbolu Üzerine Açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İlkay Gündoğan hakkında konuştu ve Türk futbolundaki problemler üzerine düşüncelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 20:42
Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan ve Türk Futbolu Üzerine Açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan Değerlendirmesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barcelona'da oynayan ünlü futbolcu İlkay Gündoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Davete katıldığı anlarda, Özbek, "İlkay Gündoğan çok önemli bir futbolcu. Galatasaray Türkiye'nin en önemli takımı ve bu konuda konuşmak doğaldır" dedi.

Transfer Görüşmeleri Devam Ediyor

Transferle ilgili olan gelişmeleri de değerlendiren Özbek, "Transfer süreçleri hakkında detaylı bilgi vermek sağlıklı değil. Ancak, Galatasaray'ı daha da güçlendirmek için tüm çabamızı gösteriyoruz. Şu an için sezon başlangıcında takım performansını yorumlamak pek uygun değil, birkaç hafta daha geçmesini beklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan ile İlgili Durum

Gündoğan’ın mevcut durumu hakkında ise, Özbek, "İlkay'ın Barcelona ile olan durumu net değil. Bu nedenle bu konuda kesin bir bilgi vermek uygun değil. Önce durumu netleşmeli" şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, İlkay'ın durumunu yakından izlediklerini belirtti.

Yayın Hakları Üzerine Değerlendirme

Dursun Özbek, TRT'nin UEFA organizasyonlarının yayın haklarını üç yıllığına alması hakkında ise, "TRT'yi tebrik etmek lazım; önemli olan Avrupa'daki büyük turnuvaların şifresiz yayınlanmasıdır" dedi.

Türk Futbolundaki Kaotik Ortam

Özbek, Trendyol Süper Lig’de yaşanan olaylara değinerek, "Türk futbolundaki kaotik ortamın sona ermesi için hep itidal tavsiye ettik. Bunun biran önce durması lazım, aksi takdirde olaylar tırmanma eğilimi gösteriyor. Bu durumu değiştirmenin tüm kulüplerin ortak sorumluluğu olduğu kanaatindeyim" şeklinde yorumda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TRT'nin UEFA organizasyonlarının yayınlarını 3 yıllığına...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TRT'nin UEFA organizasyonlarının yayınlarını 3 yıllığına alması dolayısıyla gerçekleştirilen davete katıldı. Özbek, burada AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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