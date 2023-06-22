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Dursun Özbek, TFF Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

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Dursun Özbek, TFF Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan Dursun Özbek, yeniden başkan seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna başarılar diledi. Yeni yönetimin 4 yıl boyunca güzel bir performans sergileyeceğini belirten Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'nün de seçilen yönetime yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan Dursun Özbek, yeniden başkan seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Yeni yönetimin 4 yıl boyunca güzel bir performans sergileyeceğini belirten Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'nün de seçilen yönetime yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Özbek, geçtiğimiz sene birlikte çalıştığı Büyükekşi'nin tecrübelerine dayanarak önümüzdeki dönemde daha iyi bir yönetim göstereceğini düşündüğünü belirtti.

Seçimin tamamlandığını ve kurulların oluşturulacağını vurgulayan Özbek, özellikle PFDK ve MHK'nin oluşumu konusunda Galatasaray'ın hassasiyetini dile getirdi. Ancak, Büyükekşi'nin bu konuda hassas olacağına inandığını ve Galatasaray'ın da destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

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