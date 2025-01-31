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Dusan Tadic'den Fenerbahçe Açıklaması: 'Adım Adım İlerleyeceğiz'

Fenerbahçe'nin Midtjylland ile oynadığı maç sonrası Tadic, tur atlamanın önemine vurgu yaptı ve hedeflerinin uzak noktalar olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 02:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 02:17
Dusan Tadic'den Fenerbahçe Açıklaması: 'Adım Adım İlerleyeceğiz'

Dusan Tadic'den Fenerbahçe'ye Moral Dolu Açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak üst tura çıkan Fenerbahçe'de, tecrübeli oyuncu Dusan Tadic, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"Zor Bir Süreç Ama İlerleyeceğiz"

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan 36 yaşındaki Tadic, "Bizim açımızdan tur atlamak çok önemliydi. Zor bir maçtı. Listede eksik olan oyuncular vardı, sarı kart cezalısı ve sakat oyuncular var. Bugün bir üst tura adımızı yazdırmayı başardık. Bana göre çok muhteşem bir karakter gösterdik. Daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Üç yeni oyuncu daha ekleyeceğiz. Oynayacağımız rakipler iyi, zor olacaktır elbette ama biz en uzak noktaya ilerlemek istiyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Sistem Değişikliklerine Adaptasyon

Tecrübeleri dolayısıyla sistemin kendileri açısından çok önemli olmadığını vurgulayan Tadic, "Açıkçası ben her pozisyonda ve her formasyonda oynamaktan rahatım. Önemli olan, oynanmak istenen oyunu ortaya koyabilmek. Hangi formasyonda oynadığımız, bu benim için çok önemli değil. Biz tecrübeli oyuncularız ve hangi sistemde oynuyorsak buna adapte olabiliyoruz. Bu elbette hocamızın kararı. Bizim onun talimatlarını yerine getirmemiz gerekiyor. Fakat en önemlisi kazanmak. Sistemler, bu noktada daha az önemli," dedi.

Büyük Camia ve Yeni Transferler

Tadic, kadroya dahil edilen önemli oyuncularla ilgili olarak ise, "Bizler büyük bir camiayız. Kazandığımızda atmosfer daha da yukarı çıkıyor. Beklentimiz tabii ki bu. Kaybettiğinizde kimse mutlu olmuyor, dolayısıyla galibiyetlerle devam etmeliyiz. Yeni transferler, daha iyi olmamız noktasında bize yardımcı olacaktır. Zaten iyi oyunculara sahibiz ve çok iyi oyuncular takıma katıldı. Kulübün iyi bir iş çıkardığına inanıyorum. Her şey için mücadele edip savaşacağız," şeklinde konuştu.

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