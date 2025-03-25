Dusan Tadic, Fenerbahçe'de 100. Resmi Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Dusan Tadic, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Sırp yıldızı, tarihe geçerek sarı-lacivertli formayla 100. resmi maçına hazırlanmaktadır. Sipay Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmada bu önemli başarıya ulaşacak olan Tadic, 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetimindeki takımın vazgeçilmez ismi haline gelmiştir.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe, toplamda 58 resmi maç oynamışken, Tadic bu maçlardan yalnızca 2'sine katılmadı. Genç yaşta iken oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde kadroda yer almayan Sırp futbolcu, bu maça ek olarak sadece bir maçta süre almadı.

UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig Performansı

Tadic, geçen sezon toplam 54 maçta sahada bulunarak, bu süreçte sadece sakatlık yaşamadan büyük bir başarıya imza attı. 38 lig karşılaşmasında 3 bin 160 dakika süre alan deneyimli oyuncu, 10 gol atıp, 14 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu. UEFA Konferans Ligi elemeleri dahil toplamda 16 maçta sahada bulunarak 6 gol ve 2 asist üretmiştir.

Bu Sezon İstikrarı Sürdürüyor

2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetimiyle aynı istikrarı sürdürmeyi başaran Tadic, 26 lig maçında da görev yaptı ve 9 gol ile 11 asist kaydetti. Avrupa'da ise toplam 16 karşılaşmada yine etkili bir performans sergileyerek 1222 dakika sahada kaldı.

Tadic, kart görmemesiyle de dikkat çekiyor. Fenerbahçe formasıyla 99 resmi maçta görev alan yıldız futbolcu, cezasız perforamnısıyla takımının yüzünü güldürdü.

T tarihe Geçiyor

Dusan Tadic, Fenerbahçe tarihinde 100. resmi maçına çıkacak olan ilk futbolcu olarak iki sezonda bu başarıya ulaşan ilk isim olmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında toplamda 99 resmi maça katılan Tadic, bu karşılaşmalarda 7 bin 616 dakika forma giydi ve etkileyici bir performansla 27 gol ve 31 asist üretti.