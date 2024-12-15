Düzce'de Süper Amatör Lig Maçı Olaylı Geçti: Karşılaşma Tatil Edildi

Düzce'de Süper Amatör Lig Maçında Çıkan Olaylar Karşılaşmayı Tatil Ettirdi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen bir Süper Amatör Lig karşılaşması, istenmeyen olaylar nedeniyle tatil edildi. Yığılcaspor ile Aziziyespor'un karşı karşıya geldiği maç, Yığılca Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi.

Maç sırasında bazı taraftarların sahaya girmesiyle başlayan gerginlik, gitgide tırmandı ve bu durum, maçın tatil edilmesine yol açtı. Olayların etkisi stadyum dışında da hissedilirken, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavga yaşandı. Hem ev sahibi hem de rakip takım taraftarları arasında süren çatışmalar durumu daha da kötüleştirdi.

Bölgeye gelen Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol ve Belediye Başkanı Selami Savaş, ortamı yatıştırma amacıyla çalışmalara başladı. Ancak, polis ve jandarma ekiplerinin müdahelesiyle birlikte kavga sona erebildi. Olaylar sonucunda bazı taraftarların yaralandığı bildirildi.

Alınan geniş güvenlik önlemleri altında, Aziziyespor taraftarları ilçeden ayrıldı. Bu olay, Süper Amatör Lig'deki heyecanı gölgede bıraktı ve sporseverleri kaygılandırdı.

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Süper Amatör Lig maçı, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. İki takımın taraftarları arasında çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Süper Amatör Lig maçı, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. İki takımın taraftarları arasında çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı.