Düzce'de Yıldız Kızlar: Hürriyet Ortaokulu Şampiyon

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları sona erdi

Hürriyet Ortaokulu şampiyon oldu

18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, izleyicilere heyecan dolu maçlar sundu. Turnuvaya 30 Yıldız takımı katıldı ve kıyasıya mücadeleler sonucunda şampiyon belirlendi.

Final sıralamasında Hürriyet Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci, Bilgi Ortaokulu üçüncü ve Fatih Ortaokulu dördüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, turnuva boyunca sergilediği üstün centilmenlik ve sportmen davranışlar nedeniyle Özel Su Damlası Ortaokulu öğrencisi Nefin Özsoy'a Fair Play Belgesi'ni takdim etti.

Dereceye giren okullara ödüllerini Zekeriya Arslantürk, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ve Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.

