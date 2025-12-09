DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,61 -0,03%
ALTIN
5.758,11 -0,33%
BITCOIN
3.846.451,86 0,39%

Düzce'de Yıldız Kızlar: Hürriyet Ortaokulu Şampiyon

Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları'nda 30 takım arasından Hürriyet Ortaokulu birinci oldu; Özel Su Damlası ikinci, Nefin Özsoy'a Fair Play belgesi verildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:12
Düzce'de Yıldız Kızlar: Hürriyet Ortaokulu Şampiyon

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları sona erdi

Hürriyet Ortaokulu şampiyon oldu

18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, izleyicilere heyecan dolu maçlar sundu. Turnuvaya 30 Yıldız takımı katıldı ve kıyasıya mücadeleler sonucunda şampiyon belirlendi.

Final sıralamasında Hürriyet Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci, Bilgi Ortaokulu üçüncü ve Fatih Ortaokulu dördüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, turnuva boyunca sergilediği üstün centilmenlik ve sportmen davranışlar nedeniyle Özel Su Damlası Ortaokulu öğrencisi Nefin Özsoy'a Fair Play Belgesi'ni takdim etti.

Dereceye giren okullara ödüllerini Zekeriya Arslantürk, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ve Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.

DÜZCE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN OKUL SPORLARI YILDIZ KIZLAR VOLEYBOL MÜSABAKALARI, 18 TEMMUZ SPOR...

DÜZCE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN OKUL SPORLARI YILDIZ KIZLAR VOLEYBOL MÜSABAKALARI, 18 TEMMUZ SPOR SALONU'NDA BÜYÜK BİR HEYECANLA SONA ERDİ. 30 TAKIMIN KATILDIĞI ŞAMPİYONADA HÜRRİYET ORTAOKULU ŞAMPİYON OLDU.

DÜZCE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN OKUL SPORLARI YILDIZ KIZLAR VOLEYBOL MÜSABAKALARI, 18 TEMMUZ SPOR...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eminoğlu'na Edebali Stadı İçin Detaylı Dosya
2
Düzce'de Yıldız Kızlar: Hürriyet Ortaokulu Şampiyon
3
Vanspor, Hakan Kutlu ile Yollarını Ayırdı
4
Esen Metal SK 6-4 Argıncıkspor | Kayseri Şeker Süper Amatör
5
Dünya Engelliler Günü’nde Pendik’te Anlamlı Karşılaşma: Hakim ve Savcılar Ampute Futbolcularla Sahaya Çıktı
6
Muğla Ula'da Kros Heyecanı: 130 Sporcu İl Birinciliği İçin Yarıştı
7
Ağrı Kadın Futbol Takımı Erzincan'ı 5-0 Mağlup Etti

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi