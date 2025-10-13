Düzce'li Asuman, ayrık omurga ile okçulukta yarış günlerine hazırlanıyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de "ayrık omurga" (spina bifida) olarak adlandırılan doğumsal bozuklukla dünyaya gelen 11 yaşındaki Asuman Coşkun, 8 yaşında başladığı okçulukta yarış hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Ailenin desteği ve sosyalleşme

Hatice Coşkun, Asuman'ın 8 yaşından itibaren okçulukla uğraştığını ve antrenmanlara severek katıldığını söyledi. Coşkun, "Asuman okul hayatında da çok başarılı. Aslında yaz aylarında sosyalleşmesi için başlamıştık ama antrenörümüz sağ olsun bırakmadı bizi. Antrenmanlara çok severek geliyor. Ne kadar yorgun olursa olsun 'Anne ben gideyim.' diyor. Arkadaşlarıyla ortamı çok güzel. Zaten amacımız sosyalleşmesiydi." dedi.

Anne, kızının hedeflerinden ve spordaki aşamasından bahsederek, "Aslında Asuman şu anda yarışacak seviyede. Yalnız bu sporda özel sporcuların 14 yaş sınırı var. Şu anda antrenmanlarla kendisini hazırlıyor. 14 yaşından sonra antrenörümüzle nasıl bir yol izleyeceğiz göreceğiz. Özel bir çocuk olduğu için elbette belli zorlukları ve yorucu olan kısımları var. Zorluğu var ama her şey Asuman için. Onun sosyalleşmesi için çok iyi. Çocuklarımızın zaten kısıtlı olan hayatlarını evde kısıtlamaması lazım. Daha dışarıya dönük yaşasınlar ve bu özel durum içlerine kapanmasına neden olmasın. Bizim gibi özel durumu olan ailelere de öneriyorum. Ben Asuman'a asla 'yapamazsın' demedim. Sürekli 'yapabilirsin', 'başarabilirsin' diye konuştum. Biz Asuman'la sürekli bu şekilde yola çıktık ve mutluyuz."

Asuman Coşkun ise spora başladığı için çok mutlu olduğunu ve antrenmanlarını hiç aksatmadan sürdürdüğünü belirtti.

Antrenörün değerlendirmesi

Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz, Asuman'la Gençlik Merkezi'nin etkinliğinde tanıştıklarını ve yaz kursu davetiyle spora başladığını anlattı. Cengiz, "Asuman çok başarılı gayretli. Okçuluk sporunda bedensel engellilerde küçük yaş gruplarının yarışması yok. O yüz hem yaş hem de fiziksel olarak büyümesini bekliyoruz. Belirli yaş seviyesine geldiğinde Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonaları'na hazırlanarak buralarda yarışmak istiyoruz." dedi.

Cengiz, Türkiye'nin bedensel engelliler okçuluk sporu konusunda iyi konumda olduğuna dikkat çekerek, "Biz federasyon olarak Avrupa, yurt dışında çok iyi bir konumdayız. Bizim de hedefimiz bedensel engelli kardeşlerimizi okçuluk sporuyla tanıştırmak. Bu branş biraz daha temiz ve nezih ortamlarda yapılabiliyor. Bedensel engelli kardeşlerimiz burada gönül rahatlığıyla sporlarını yapabiliyorlar. Biz de elimizden geldiğince bedensel engelli kardeşlerimize bu sporu sevdirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

