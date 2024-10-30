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E Kolej Isparta 32, Pazarspor'u Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda İlerledi

E Kolej Isparta 32, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Pazarspor'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 19:38
E Kolej Isparta 32, Pazarspor'u Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda İlerledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz Sonuç

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda E Kolej Isparta 32, Pazarspor ile karşılaştı.

Mücadele Sonucu

Isparta Atatürk Stadı'nda gerçekleşen kritik karşılaşmada E Kolej Isparta 32, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın Golü

Karşılaşmada tek golü 90. dakikada Muhlis İstemi attı. Bu gol, E Kolej Isparta 32'nin turnuvada bir üst tura çıkmasını sağladı.

Bir Üst Tura Yükseliş

Bu sonuçla birlikte E Kolej Isparta 32, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura ilerleme başarısını gösterdi.

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