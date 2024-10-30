E Kolej Isparta 32, Pazarspor'u Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda İlerledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz Sonuç
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda E Kolej Isparta 32, Pazarspor ile karşılaştı.
Mücadele Sonucu
Isparta Atatürk Stadı'nda gerçekleşen kritik karşılaşmada E Kolej Isparta 32, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Maçın Golü
Karşılaşmada tek golü 90. dakikada Muhlis İstemi attı. Bu gol, E Kolej Isparta 32'nin turnuvada bir üst tura çıkmasını sağladı.
Bir Üst Tura Yükseliş
Bu sonuçla birlikte E Kolej Isparta 32, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura ilerleme başarısını gösterdi.