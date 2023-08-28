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Ebrar Karakurt'un Abdülhamid İle Diyaloğu Gündem Oldu

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Ebrar Karakurt'un Abdülhamid İle Diyaloğu Gündem Oldu
Ebrar Karakurt'un sosyal medyada Abdülhamid isimli bir kullanıcıyla yaşadığı diyaloğu, genç voleybolcuya destek mesajlarıyla birlikte paylaşıldı.

Ebrar Karakurt'un Abdülhamid İle Diyaloğu Gündem Oldu

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt, A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yıldız voleybolcunun sosyal medyada bir kullanıcıyla diyaloğu gündem oldu. Karakurt kendisine kullanıcı adının içinde 'Abdülhamid' ismi olan bir kullanıcının, 'Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz...' yorumuna 'Boş yapma Abdülhamid' cevabını verdi.

EBRAR'IN CEVABINA BEĞENİ YAĞDIA

Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un takipçisine verdiği 'Boş yapma Abdülhamid' cevabı kısa sürede binlerce beğeni aldı ve genç voleybolcuya destek mesajları yağdı.


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