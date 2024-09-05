Ebru Acer Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Başarı

2024 Paralimpik Oyunları, para masa tenisinde kadınlar S11 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Ebru Acer'in bronz madalya kazanmasıyla tarihi bir anı yaşadı.

Maç Detayları

South Paris Arena 4'te gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında, Ebru Acer, yarı finalde Japon sporcu Natsuki Wada ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 11-9 ile önde tamamlayan Ebru, ikinci seti 7-11 kaybetti. Üçüncü seti 11-6 kazanarak avantaj sağladı. Ancak, dördüncü sette 9-6 önde gidip, üst üste sayılar vererek seti 9-11 kaybedince maçta eşitlik sağlandı. Final setinde daha fazla üstünlük sağlayan Wada, seti 7-11 kazanarak finale yükselirken, Ebru bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

Tarihi Başarı

Ebru Acer, para masa tenisinde madalya kazanan ilk özel Türk sporcu unvanı ile bu başarıyı taçlandırdı. Bu önemli başarısı, Türkiye'nin spor tarihinde bir dönüm noktası olarak gösteriliyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tek kadınlar masa tenisi S11 kategorisinde milli sporcu Ebru Acer, yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşma sonucunda milli sporcu Acer, bronz madalya kazandı.