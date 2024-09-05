Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Heyecan Verici Anlar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde mücadele eden milli sporcumuz Ecem Taşın Çavdar, yarı finalde yer almayı başardı.

Çeyrek Finaldeki Başarı

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen müsabakalarda, Ecem Taşın Çavdar çeyrek finalde Almanya'dan Tabea Mueller ile karşı karşıya geldi. Rakibini etkileyici bir performansla ippon ile yenen milli sporcu, bu galibiyetle yarı final biletini kaptı.

Yarı Final Mücadelesi

Yarı finalde Ecem, bugün Japonya'dan Shizuka Hangai ile karşılaşacak. Bu mücadele, finale yükselme açısından büyük önem taşıyor.

Oyunlardaki başarısını sürdüren Ecem'in, sonuna kadar mücadele edeceği bekleniyor. Tüm Türkiye, ona destek vermek için sabırsızlanıyor.