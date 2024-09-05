Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi

Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda yarı finale gidiyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:53
Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Heyecan Verici Anlar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde mücadele eden milli sporcumuz Ecem Taşın Çavdar, yarı finalde yer almayı başardı.

Çeyrek Finaldeki Başarı

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen müsabakalarda, Ecem Taşın Çavdar çeyrek finalde Almanya'dan Tabea Mueller ile karşı karşıya geldi. Rakibini etkileyici bir performansla ippon ile yenen milli sporcu, bu galibiyetle yarı final biletini kaptı.

Yarı Final Mücadelesi

Yarı finalde Ecem, bugün Japonya'dan Shizuka Hangai ile karşılaşacak. Bu mücadele, finale yükselme açısından büyük önem taşıyor.

Oyunlardaki başarısını sürdüren Ecem'in, sonuna kadar mücadele edeceği bekleniyor. Tüm Türkiye, ona destek vermek için sabırsızlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi