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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Galibiyetini 3-0 ile Taçlandırdı

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Levallois Paris Saint Cloud'u 3-0 mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 23:47
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Galibiyetini 3-0 ile Taçlandırdı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında önemli bir başarıya imza attı.

Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımı ile karşılaşan turuncu-beyazlı ekip, Marcel-Cerdan Spor Salonu'nda oynanan maçı 3-0'lık üstünlükle tamamladı. Setler ise 27-25, 25-22 ve 25-21 şeklinde sonuçlandı.

Bu galibiyetle birlikte Eczacıbaşı, gruptaki üçüncü galibiyetini elde ederken, Levallois Paris Saint Cloud ise üçüncü maçında üçüncü yenilgisini yaşamış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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