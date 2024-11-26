Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Galibiyetini 3-0 ile Taçlandırdı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında önemli bir başarıya imza attı.

Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımı ile karşılaşan turuncu-beyazlı ekip, Marcel-Cerdan Spor Salonu'nda oynanan maçı 3-0'lık üstünlükle tamamladı. Setler ise 27-25, 25-22 ve 25-21 şeklinde sonuçlandı.

Bu galibiyetle birlikte Eczacıbaşı, gruptaki üçüncü galibiyetini elde ederken, Levallois Paris Saint Cloud ise üçüncü maçında üçüncü yenilgisini yaşamış oldu.

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