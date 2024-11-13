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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SSC Palmberg'i 3-0 Geçti

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SSC Palmberg'i 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:49
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SSC Palmberg'i 3-0 Geçti

Eczacıbaşı Dynavit'ten Müthiş Performans

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. haftasında Almanya temsilcisi SSC Palmberg ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Schwerin Arena'da gerçekleşti ve Eczacıbaşı, zorlu rakibine karşı etkileyici bir performans sergileyerek maçı 3-0 galip tamamladı.

Müsabaka Sonuçları

Eczacıbaşı, setleri 25-23, 25-21 ve 25-11’lik sonuçlarla kazandı. Bu zafer, turuncu-beyazlı takımın gruptaki ikinci galibiyeti oldu ve SSC Palmberg içinse ilk yenilgi anlamına geldi.

Gelecek Maçlar

Bu galibiyet ile birlikte Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu. Takım, önümüzdeki haftalarda play-off aşamasına kalabilmek için mücadele etmeye devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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