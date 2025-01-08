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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tent Obrenovac ile Mücadele Edecek

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'la yarın karşı karşıya gelecek.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:00
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tent Obrenovac ile Mücadele Edecek

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tent Obrenovac ile Karşılaşıyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci hafta maçında yarın deplasmanda Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac ile karşı karşıya gelecek.

Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Wojciech Maroszek ve İtalyan hakem Ilaria Vagni ikilisi yönetecek.

Grupta oynadığı dört maçı da 3-0’lık skorlarla kazanan Eczacıbaşı Dynavit, şu an grup liderliği koltuğunda oturuyor. Sırbistan ekibi Tent Obrenovac ise, grupta oynadığı dört maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

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