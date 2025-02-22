Eczacıbaşı Dynavit, Keçiören Belediyesi'ni 3-1 Mağlup Etti!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Maç!

Voleybolun heyecanıyla dolu Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında, Eczacıbaşı Dynavit, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan bu zorlu mücadelede Eczacıbaşı, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen maçta, Eczacıbaşı Dynavit, sergilediği üstün performansla göz doldurdu. Takım, bu önemli zaferle ligdeki konumunu daha da güçlendirdi.

Voleybol tutkunları için kaçırılmayacak bir maç olan bu karşılaşma, Eczacıbaşı Dynavit’in sezon boyunca gösterdiği azim ve kararlılığın bir göstergesi oldu.