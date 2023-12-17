Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’ı Geçerek Dünya Şampiyonu Oldu

Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa CEV Şampiyonlar Ligi finalinde olduğu gibi, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda da iki Türk takımı şampiyonluk için mücadele etti. Bu, Türk voleybolu için büyük bir başarı ve gurur kaynağı oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, Zorlu Finali Kazandı

Dünya Kulüpler Şampiyonası final maçı, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk seti 25-19 kazanan VakıfBank, ikinci seti 25-23 kaybetti. Üçüncü sette de aynı skorla Eczacıbaşı Dynavit üstünlüğü sağladı. Dördüncü sette VakıfBank, 25-23 ile skoru 2-2’ye getirdi. Karar setinde ise Eczacıbaşı Dynavit, 15-9’luk skorla maçı 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Eczacıbaşı Dynavit, 3. Kez Zirvede

Eczacıbaşı Dynavit, bu zaferle birlikte Dünya Kulüpler Şampiyonu unvanını 3. kez elde etti. Turuncu-beyazlı ekip, daha önce 2015 ve 2016 yıllarında da şampiyon olmuştu. Eczacıbaşı Dynavit, aynı zamanda Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda üst üste iki kez şampiyon olan tek Türk takımı unvanını da korudu.





En İyi Pasör Elif Şahin

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın en iyi pasörü seçilen Elif Şahin, Eczacıbaşı Dynavit’in başarısında önemli rol oynadı. Elif Şahin, final maçında 47 pasör çıkardı ve takım arkadaşlarına skor katkısı sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanı’ndan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çin’de düzenlenen, tarihte ilk kez iki Türk takımının karşılaştığı FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile dünya ikincisi olan VakıfBank’ı tebrik etti. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk voleybolunun gururu Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank’ı kutluyorum. Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda tarihi bir final yaşattınız. Eczacıbaşı Dynavit, 3. kez Dünya Şampiyonu oldu. VakıfBank da dünya ikincisi oldu. Bu başarılar, Cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere büyük mutluluk verdi. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finali ne zaman oldu?

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finali, 17 Aralık 2023 tarihinde Çin’in Hangzhou kentinde oynandı.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finali hangi kanalda yayınlandı?

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finali, TRT Spor ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlandı.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finali kaç sette bitti?

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finali, 5 sette bitti. Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’ı 3-2 mağlup etti.