Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3-0 Galip Geldi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kritik Maç

Türk voleybolunun önde gelen ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

İstanbul'da gerçekleşen bu karşılaşmada, turuncu-beyazlı takım net bir üstünlük kurarak maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Lig Durumu

Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı Dynavit, ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Öte yandan, Keçiören Belediyesi ise 7. kez mağlup olarak zorlu bir dönem geçirmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.