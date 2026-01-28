Eczacıbaşı Dynavit, Zeleznicar Lajkovac'ı 3-0 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Zeleznicar Lajkovac'ı 25-15, 25-16, 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 23:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 23:03
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi 5. maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Zeleznicar Lajkovac'ı 25-15, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-siyahlı ekip, kontrolünü her sette koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Maç Detayları

Salon: Hala Sportova Lajkovac

Hakemler: Serena Salvati (İtalya), Maciej Twardowski (Polonya)

Setler: 15-25, 16-25, 17-25

Süre: 65 dakika (21, 21, 23)

Kadrolar

Zeleznicar Lajkovac: Racheva, Filipovic, Savic, Sakradzija, Koprivica, Jonjev, Pakic (L), Korolija, Stanojevic, Zivanovic

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Maglio, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Simge (L), Meliha, Boden, Smrek

ECZACIBAŞI DYNAVİT, CEV ZEREN GROUP ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. MAÇINDA DEPLASMANDA SIRBİSTAN EKİBİ ZELEZNİCAR LAJKOVAC’I 25-15, 25-16 VE 25-17’LİK SKORLARLA 3-0 MAĞLUP ETTİ.

