Eczacıbaşı Dynavit, Zeleznicar Lajkovac'ı 3-0 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi 5. maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Zeleznicar Lajkovac'ı 25-15, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-siyahlı ekip, kontrolünü her sette koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Maç Detayları

Salon: Hala Sportova Lajkovac

Hakemler: Serena Salvati (İtalya), Maciej Twardowski (Polonya)

Setler: 15-25, 16-25, 17-25

Süre: 65 dakika (21, 21, 23)

Kadrolar

Zeleznicar Lajkovac: Racheva, Filipovic, Savic, Sakradzija, Koprivica, Jonjev, Pakic (L), Korolija, Stanojevic, Zivanovic

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Maglio, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Simge (L), Meliha, Boden, Smrek

