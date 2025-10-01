Eczacıbaşı Spor Kulübü Kartal'da yeni salonunu açtı

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Kartal'da inşası tamamlanan yeni salonu, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, teknik ekip ve çok sayıda davetli katıldı.

Tesisin özellikleri

Yaklaşık 18 ay süren yapımın ardından tamamlanan tesiste 4.000 kişilik seyirci kapasitesi bulunuyor. Tesis bünyesinde bir müsabaka salonu, üç saha barındıran antrenman salonu, altyapı sporcularının konakladığı lojman, müze alanı ve resmi mağaza yer alıyor.

Faruk Eczacıbaşı: Yeni bir sayfa açtık

Faruk Eczacıbaşı törendeki konuşmasında kulüpte yeni bir sayfa açtıklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Eczacıbaşı'nda voleybol, kupa ve şampiyonlukların ötesinde. Kendimizi aşan bir misyonla yolumuza devam etmeyi hedefledik. Kadınların sahada olması, bu ülkenin geleceğinin sahada olmasıdır. Burası geleceğin kaptanlarının, yıldızlarının yetişeceği bir ilham merkezi, şampiyonlukların filizlendiği bir alan olacak. Kadın voleybolunun gelişiminde Eczacıbaşı'nın cesur tercihlerinin payı büyüktür. Bize eşlik eden sporculara, antrenörlere ve taraftarlara teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadın voleyboluna hediye ettiğimiz salonumuzun nice başarılara ev sahipliği yapmasını umuyoruz."

TVF Başkanı Üstündağ: Voleybol Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor

Mehmet Akif Üstündağ Eczacıbaşı topluluğunun voleybolun markalaşmasındaki katkılarını vurgulayarak, "Avrupa ve dünyada Türkiye'yi en başarılı şekilde temsil eden branş voleybol" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk kadın voleybolunun markalaşmasının en büyük paydaşlarından bir olan Eczacıbaşı topluluğunun, saygıyla önünde eğilir ve şapka çıkarırım. Avrupa ve dünyada Türkiye'yi en başarılı şekilde temsil eden branş voleybol. Bugün takım sporlarında milli takımlar düzeyinde İstiklal Marşı'nı okutan tek branş voleyboldur. Böyle bir salonun spora kazandırılması, şampiyon oyuncuların çıkması, olimpiyatta yer alacak oyuncularının burada yetişmesine katkı sağladığınız için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İyi ki voleybolla bütünleştik."

Yerel yetkililer ve takım kaptanı

Ünal Kılıçarslan törende, Eczacıbaşı'na tebriklerini ileterek valiliğin spor kulüplerine kaynak sağlayacak "Spor Şehri İstanbul" projesinden bahsetti. Projenin her okulda bir spor kulübü kurulmasını hedeflediğini ve amaçlarının bir milyon lisanslı sporcu yetiştirmek olduğunu belirtti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise salonun Kartal için taşıdığı önemi vurguladı: "Eczacıbaşı'nın başarılarının burada sergilenmesi, şampiyonluklara burada ulaşması bizim için çok kıymetli olacak. Dünyaya açılan bu vizyonla gurur duyuyoruz. Takımın başarılarını gören Kartal'daki kız çocukları, Eczacıbaşı taraftarı olacaktır."

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz de duygularını şöyle dile getirdi: "Burayı onurlandırmak, gururlandırmak bizim için çok kıymetli. Daha önce Eczacıbaşı'na emek vermiş insanları bir arada görmek beni çok mutlu etti. Bundan sonraki nesle bu salonu teslim ederken burada olmayı çok isterim. Bu aileyle bir ömür geçirmek istiyorum. Hepimiz için hayırlı bir sezon olsun."

Tören, kurdela kesme seremonisi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

