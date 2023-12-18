Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda iki Türk takımı ilk defa karşı karşıya geldi.

VakıfBank, karşılaşmaya çok etkili başlarken ilk seti 25-19'luk skorla 1-0 öne geçirdi. İkinci sette sarı-siyahlıların file önünde üstünlüğü ele geçiren ve 12-4'lük skorla geri dönen Eczacıbaşı Dynavit seti 25-23 kazandı ve skoru 1-1'e yükseltti.

Maçın üçüncü setinde büyük çekişmeler yaşandı. Skor avantajının defalarca el değiştirdiği sette Eczacıbaşı Dynavit 25-23'lük skorla 2-1 öne geçti. 4. setin son bölümünde maça odaklanan VakıfBank seti 25-23 tamamlayarak skoru 2-2'ye yükseltti ve son sette galip ayrıldı.





Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic'in etkili oyunuyla beşinci ve son seti 15-9 kazanarak karşılaşmayı 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA ÇOK ANLAMLI FİNAL

Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin finalinin ardından iki Türk takımı Dünya Kulüpler Şampiyonası için mücadele etti.





ECZACIBAŞI KUPAYI KAZANDI

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın inal maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

1. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 19-25 VAKIFBANK

2. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 25-23 VAKIFBANK

3. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 25-23 VAKIFBANK

4. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 23-25 VAKIFBANK

5. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 15-9 VAKIFBANK

3. DEFA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Turuncu-beyazlı takım, 2-2 biten son sette VakıfBank'ı 3-2, 15-9 mağlup ederek üçüncü kez FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu.

EN İYİ PASÖR AÇIKLANDI





Elif Şahin, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda en iyi pasör seçildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI'NDAN TEBRİK MESAJI





Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen ve iki Türk takımının birincilik için karşı karşıya geldiği FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde kupayı kazanma hakkını elde eden Eczacıbaşı Dynavit'i ve dünya ikincisi olarak adını şampiyonaya yazdıran VakıfBank'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında ​​şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Voleybol dünyasının bayanlarda 2017 yılında en iyi takımını belirleyen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda millet olarak iki Türk takımının finaline tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Öncelikle başarılı iki kulübümüzü tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'a tarihi başarılarından dolayı. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ise iki Türk takımı ilk kez karşı karşıya geldi. Çin'de düzenlenen "Türkiye Finali"nde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit'i tebrik ediyorum. Üçüncü kez şampiyonluk kupasını ülkemize getirerek bizi gururlandıran takım Eczacıbaşı Dynavit'in başarılarının da devamını temenni ediyorum. Turnuvada 4 şampiyonluk elde eden ve gümüş madalya almaya hak kazanan VakıfBank'a da mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum.2023 yılında dünya voleybol tarihine geçen voleybol camiamızdaki herkesi tebrik ediyor, başarıların katlanarak devam etmesini diliyorum.”