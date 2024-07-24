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Eda Erdem ve Beymen'den Özel İşbirliği

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, Beymen ile projelerde birlikte olacak.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:19
Eda Erdem ve Beymen'den Özel İşbirliği

Eda Erdem ve Beymen'den Heyecan Verici İşbirliği

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, ünlü moda markası Beymen ile özel bir anlaşma imzaladı. Bu işbirliği kapsamında, Erdem yılda bir boyunca Beymen'in stil destekçisi olacak ve markanın çeşitli projelerinde yer alacak.

Beymen Group CEO'su Elif Çapçı'nın Açıklamaları

Beymen Group CEO'su Elif Çapçı, bu anlaşmayla ilgili olarak büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Çapçı, "Kaptanımız Eda Erdem, gösterdiği başarıların yanında cesareti ve azmiyle de hepimizin gururu. Eda ile işbirliği içerisinde olmaktan ötürü heyecanlıyız. Ayrıca yaklaşan olimpiyatlar dolayısıyla bu işbirliğini duyurmanın önemini vurgulamak isterim. Eda Erdem ve tüm sporcularımıza olimpiyatlarda başarılar diliyorum," dedi.

Beymen, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı...

Beymen, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem ile işbirliği gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beymen, yapılan anlaşma kapsamında milli sporcu Erdem'in bir yıl boyunca stil destekçisi olacak. Ayrıca Erdem, Beymen ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Beymen'in özel projelerinde yer alacak.

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