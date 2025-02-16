Eda Yenilmez, Genç Boksörleri Şampiyonluğa Hazırlıyor

Boksta Antrenörlüğe Geçen Eda Yenilmez, Gençleri Ringlerle Buluşturuyor

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak görev yapan 31 yaşındaki Eda Yenilmez, boksta aktif kariyerinin ardından geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor. Yenilmez, 13 yıllık kariyerinde çok sayıda ulusal ve uluslararası dereceler elde etti.

Türkiye şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülükleri bulunan, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılan Yenilmez, iki yıl önce yaşadığı sakatlık sonrasında aktif boks kariyerine son vererek antrenörlük yapmaya başladı. Şimdi, genç boksörleri şampiyonluk hedefiyle hazırlıyor.

Antrenörlükte Yeni Bir Sayfa

Eda Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aktif spor hayatını tamamladıktan sonra antrenörlüğe geçiş yapmanı duygu dolu bir deneyim olduğunu dile getirdi. Gençlere boks sporunu tanıtmaya odaklanarak, Karabük'ün gençlerine hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Yenilmez, "Hedefimiz, vatanımızı temsil eden milli sporcular yetiştirmek. Hedefimi İstiklal Marşı'nı okutmak için koymuştum. Yetiştirdiğim sporcularda da bu duyguyu tatmayı çok istiyorum," şeklinde konuştu.

Yaşları 8 ile 16 arasında değişen 50'ye yakın sporcu ile çalışmalarını sürdüren Yenilmez, Türkiye şampiyonalarına katılmayı planladıklarını ifade ederek, "Kürsüye çıkmak ve şampiyon olma hedefimiz var. Şampiyonluk olursa milli takıma çağırılacaklar," dedi.

Genç Sporcuların Hedefleri

Boksa bir yıl önce başlayan 11 yaşındaki İrfan Yiğit Yüksel, bu yıl ilk defa yarışmalara katılacağını belirtti ve "Milli takıma girmek istiyorum," dedi. 14 yaşındaki Arda Üretürk ise, "Eda hoca bizim için çok uğraşıyor. Kendisi de çok iyi bir boksördü. Umarım biz de bir gün onun gibi oluruz," şeklinde ifade etti.

15 yaşındaki Hüsna Eylüll Uçar, Eda Yenilmez’in kendilerini iyi çalıştırdığını ve bu süreçte kendisini geliştirmeye çalıştıklarını aktardı. Oğlunu boks eğitimine getiren Seda Gaye Bakioğlu ise, "Hocamızı çok seviyoruz. Gençliklerine katkısının çok olduğunu düşünüyoruz. Çocuklara, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına spor yapmalarını tavsiye ederim," görüşünü belirtti.

Boksta aktif kariyerinin ardından antrenörlüğe başlayan Eda Yenilmez (sağda), Karabük'te geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak görev yapan 31 yaşındaki Yenilmez, ringlerle buluşturduğu gençleri şampiyonluk hedefiyle hazırlıyor.

Boksta aktif kariyerinin ardından antrenörlüğe başlayan Eda Yenilmez (sağda), Karabük'te geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak görev yapan 31 yaşındaki Yenilmez, ringlerle buluşturduğu gençleri şampiyonluk hedefiyle hazırlıyor.