Eda Yıldırım: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Madalya Hedefiyle Hazırlanıyoruz

Eda Yıldırım'dan Madalya Mücadelesi

Fransa'nın Paris kentinde gerçekleşecek olan 2024 Paralimpik Oyunları'na katılacak olan gülle atmacı Eda Yıldırım, madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Başarılarla Dolu Bir Hikaye

2011 yılında Van'da yaşadığı deprem sonrası ailesiyle birlikte Samsun'a yerleşen Eda Yıldırım, spor kariyerine burada adım attı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun milli takım sorumlusunun önerisiyle gülle atmaya başlayan Yıldırım, birçok uluslararası başarıya imza attı.

İlkadım Atletizm Pisti'nde Yoğun Hazırlık

21 yaşındaki genç sporcu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlanırken antrenmanlarını İlkadım Atletizm Pisti'nde sürdürüyor. Eda, "Bütün hedeflerimiz ve antrenmanlarımız Paris için. Zorlukların üstesinden gelerek madalyaya uzanacağız" ifadeleriyle kararlılığını ortaya koydu.

Antrenörü Sinem Yıldırım'dan Destek

Eda'nın antrenörü Sinem Yıldırım, olimpiyatlara katılmak için yaptıkları çalışmalardan ve Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Kotayı aldığımız için çok mutluyuz. Emeklerimizin karşılığını aldık" diyerek ekledi.

Antrenmanlarının zorluklarına rağmen, Eda Yıldırım ve ekibi, hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporculardan gülle atmacı Eda Yıldırım, organizasyonu madalyayla tamamlamayı hedefliyor. Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.