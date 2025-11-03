Ederson Brezilya Milli Takımı'na Çağrıldı — Ancelotti Davet Etti

Ederson Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Aday kadro açıklandı: Senegal ve Tunus hazırlıkları

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımının aday kadrosuna davet edildi. Brezilya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçları için kadroyu belirlediği bildirildi.

Kadroya çağrılan oyuncular şöyle:

Kaleciler: Ederson (Fenerbahçe), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Defans: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Eder Militao (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma)

Orta saha: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (West Ham)

Forvet: Estavao (Chelsea), Joao Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vincius Junior (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras)

EDERSON