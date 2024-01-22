Edin Dzeko'nun İsmail Kartal'a yaptığı hareket sosyal medyayı karıştırdı

Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Samsunspor takımıyla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik mücadelesi verirken ağır yara aldı. 70. dakikada oyundan atılan Edin Dzeko'nun çıktığı su-sırada İsmail Kartal'a yaptığı hareketi gündem olurken bu sonuç bazı sarı-lacivertli taraftarların tepki göstermesine neden oldu. Detaylar burada..

Edin Dzeko'nun İsmail Kartal'a yaptığı hareket sosyal medyayı karıştırdı
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Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk etti ancak maç her iki takımın golleriyle 1-1 tamamlandı. Son olarak evinde Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, dört hafta aradan sonra ilk puan düşüşünü yaşadı ancak bu sonuçla en yakın rakibi Galatasaray'ı yenemediler. Sonuç oldukça sevindirici oldu.

"Dzeko'nun antrenöre tepkisi"

Edin Dzeko'nun İsmail Kartal'a yaptığı hareket sosyal medyayı karıştırdı

Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşmasında Edin Dzeko ile İsmail Kartal'ın arasında bir gerginlik yaşandı. Berabere devam eden maçın 70. dakikasında sahadan ayrılması istenen din Dzeko, İsmail Kartal'a gösterdiği el hareketleriyle gündem oldu. Ancak maçın ardından bazı Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada tepki göstererek, özellikle teknik direktörler İsmail Kartal ile Edin Dzeko'yu eleştirdi.

İşte sosyal medyada yer alan o yorumlar..

Edin Dzeko'nun İsmail Kartal'a yaptığı hareket sosyal medyayı karıştırdı

Edin Dzeko'nun İsmail Kartal'a yaptığı hareket sosyal medyayı karıştırdı

Edin Dzeko'nun İsmail Kartal'a yaptığı hareket sosyal medyayı karıştırdı

Edin Dzeko'nun İsmail Kartal'a yaptığı hareket sosyal medyayı karıştırdı

Edin Dzeko'nun İsmail Kartal'a yaptığı hareket sosyal medyayı karıştırdı

Edin Dzeko'nun İsmail Kartal'a yaptığı hareket sosyal medyayı karıştırdı

Edin Dzeko'nun İsmail Kartal'a yaptığı hareket sosyal medyayı karıştırdı

Edin Dzeko'nun İsmail Kartal'a yaptığı hareket sosyal medyayı karıştırdı

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