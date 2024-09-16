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Edin Visca'dan Beşiktaş Maçında Gördüğü Kırmızı Kart Sonrası Özür Dili

Trabzonspor'un Edin Visca, Beşiktaş maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle özür diledi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:28
Edin Visca'dan Beşiktaş Maçında Gördüğü Kırmızı Kart Sonrası Özür Dili

Edin Visca'nın Açıklaması

Trabzonspor'un yetenekli oyuncusu Edin Visca, dün مساء oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Beşiktaş ile yaptığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası özür diledi. Visca, yazılı bir açıklama yaparak, olayın kendisini derinden üzdüğünü dile getirdi.

Maçta Yaşanan Talihsizlik

Visca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Takımıma en yüksek katkıyı verme hırsıyla başladığım maçta talihsiz bir şekilde gördüğüm kırmızı kart, sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bıraktı. İstemeden yaptığım bu hata için, tüm camiamızdan, teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. En büyük arzum, geçmişte olduğu gibi gelecekte de takımıma en büyük katkıyı sağlayıp elde edeceğimiz zaferlerde rol oynamaktır."

Gelecek Hedefleri

Visca, tüm Trabzonspor camiasına saygı ve sevgilerini ileterek, gelecekte daha iyi performans sergileme umudunu ifade etti.

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