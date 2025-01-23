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Edin Visca, Trabzonspor ile Sözleşmesini Uzattı: Unutulmaz Anlar Yaşamak İçin Hazır

Edin Visca, Trabzonspor'la sözleşmesini uzattı ve 100. maçında duygu dolu mesajlar paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:34
Edin Visca, Trabzonspor ile Sözleşmesini Uzattı: Unutulmaz Anlar Yaşamak İçin Hazır

Edin Visca, Trabzonspor'a Bağlılığını Tazeledi

Trabzonspor formasıyla Net Global Sivasspor karşılaşmasında 100. maçına çıkan Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca, sözleşmesini uzattığını duyurarak taraftarlarına anlamlı mesajlar iletti. Visca, “Bu forma ile daha nice güzel anılar biriktirmek, şampiyonluklara ulaşmak ve bu eşsiz hikayeyi yazmaya devam etmek dileğiyle.” ifadelerini kullandı.

Unutulmaz Bir Maç: 100. Görev

Kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Sivasspor maçının kendisi için unutulmaz bir karşılaşma olduğunu belirten Visca, “Sivasspor maçıyla birlikte Trabzonspor formasıyla 100. maça çıktım. 14 yıl boyunca sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bu ülkenin bir evladı oldum,” dedi.

Trabzon'a Duyduğu Sevgiyi Paylaştı

Mesajında, “Trabzon'a ilk geldiğim günü hiç unutmam. Bu şehrin enerjisi, coşkusu ve Trabzonspor taraftarının sevgisi bende çok büyük bir etki yarattı. Bu formayı her giydiğimde sadece bir futbolcu değil, bu şehrin bir parçası gibi hissettim.” şeklinde konuştu.

Kalbinde Silinmez İzler Bırakan Anılar

“Yaşadığımız şampiyonluklar, kaldırdığımız kupalar, birlikte yaşadığımız nice anılar, bunların her biri kalbimde silinmez izler bıraktı,” diyerek duygu dolu anılarını aktaran Visca, 100. maçında evinde olmanın mutluluğunu paylaştı. “Artık sahada Trabzonlu gibi Edin Visca izleyeceksiniz,” ifadeleriyle taraftarlarına hitap etti.

Teşekkür Mesajı

Son olarak, “Her şey için sonsuz teşekkürler,” diyerek kulübe ve taraftara olan minnettarlığını dile getiren Edin Visca, Trabzonspor ile olan destanını yazmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.

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