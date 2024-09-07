Edirne, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

Edirne Avrupa Kürek Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

Türkiye Kürek Federasyonu, Edirne'nin 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapma onurunu yaşadığını duyurdu. Federasyon Başkanı Erhan Ertürk, 27 ülkenin katılımıyla düzenlenen bu organizasyonla Türkiye'nin kürek branşında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Oylama Süreci ve Başarı

Ertürk, İtalya ve Almanya'yı geride bırakarak bu prestijli şampiyonanın Türkiye'de yapılmasını sağladıklarını belirterek, "Bu süreç zorlu geçti ama sonuç bizi çok mutlu etti. Şampiyona, burada büyük bir coşkuyla gerçekleşiyor," dedi.

Meriç Nehri'nde Yarışlar Başladı

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'nde hazırlanan parkurda başlamış durumda. İlk gününde eleme ve sıralama yarışlarının yapıldığını aktaran Ertürk, "Yarışlar 6 parkur üzerinden gerçekleşiyor. Daha az katılım bulunan yarışlarda sıralama, daha fazla katılımlı olanlarda ise eleme yarışları düzenleniyor," dedi.

Ödül Törenleri ve Final Mücadeleleri

Şampiyonanın tüm finallerinin yarın yapılacağını vurgulayan Ertürk, "Her yarış sonrası sporculara madalyalarının verileceği bir ödül töreni düzenleyeceğiz. Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek yarışların muhteşem performanslarına tanıklık edeceğiz," şeklinde konuştu.

Bu önemli organizasyon, Türk sporuna verilen desteğin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor ve kürek branşında uluslararası arenada ülkemizi temsil etmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye'de kürek branşında düzenlenen ilk Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ertürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın Meriç Nehri'nde kurulan parkurda başladığını ifade etti.