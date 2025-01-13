Edirne, Balkanlar'ın Spor Merkezi Olmaya Hazırlanıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin Balkanlar'ın "spor merkezi" olacağını duyurdu. Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, gençlik ve spor alanında pek çok çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Vali Sezer, Türkiye'ye örnek olabilecek "mahalle ligleri" projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Bu projenin, başta dezavantajlı mahalleler olmak üzere, tüm mahallelerde başlatıldığını ifade etti. Bu tür projeler sayesinde 9 bin çocuğun spora başladığını söyledi.

“Mahalle Ligi” Projesi kapsamındaki hizmetlerin, spor yapanların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Sezer, çocukların evlerinden alındıktan sonra tekrar evlerine bırakıldığını aktardı. Yemek ve kıyafet hizmeti de sunan bu projeyle amacın, çocukların sokaktan uzak durmasını sağlamak ve sportif yeteneklerini ön plana çıkarmak olduğunu belirtti.

Sezer, "Yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayalım" düşüncesinin ön planda olduğunu ifade etti. Bunun için semt sahaları yaptıklarını ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da Edirne'nin Balkanlar'ın spor merkezi olmasını istediğini kaydetti. Sezer, bu hedef doğrultusunda yapılan semt sahalarının bazılarını tamamladıklarını, bazılarının ise yapım sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin Balkanlar'ın "spor merkezi" olacağını söyledi. Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlik ve spor alanında pek çok çalışma yürüttüklerini belirtti.