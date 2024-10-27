DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.301.864,55 0,16%

Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı Gerçekleşti

Edirne, 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı'na ev sahipliği yaptı, sporcumuz Burak Abay birinci oldu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 13:53
Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı Gerçekleşti

Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı

Edirne, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na ev sahipliği yaptı. Organizasyon, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlendi.

141 Sporcu Yarıştı

Yarışmaya büyük erkek, master erkek ve kadınlar kategorilerinde toplam 141 sporcu katıldı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın başlangıç düdüğünü vermesiyle birlikte, Şevki Arman Caddesi'nden start alan 68,5 kilometrelik parkurda yarış yapıldı.

Kategorilerde Dereceye Girenler

Genel klasmanda ve büyük erkekler kategorisinde yarışı 1.42.00'lık derecesiyle Burak Abay birinci tamamladı. Ardından Arda Tekirdağ ikinci, Muhammet Erkan da üçüncü oldu. Master erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci, Murat Uslu ikinci ve Yunus Özdemir üçüncü sırayı aldı. Kadınlar kategorisinde birinciliği Aylin Yüce elde ederken, Buse Özlem ikinci, Buket Demirci ise üçüncü oldu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Yardımcısı Ercan Çiçek ve protokol üyeleri takdim etti. Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, yarışın yurt içi ve yurt dışından gelen sporcularla başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Zorlutuna, organizasyona katılan sporcuların uluslararası düzeydeki başarılı bisikletçiler olduğunu dile getirdi.

Baş Hakemden Teşekkür

Organizasyonun baş hakemi ve Edirne Bisiklet Kulübü Derneği (EBİS) Başkan Yardımcısı Mustafa Kurt, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Birincilik Gururu

BİRİNCİ olmanın gurur verici olduğunu söyleyen Burak Abay, "Bu güzel parkurda yarışmak ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birinci gelmek inanılmaz bir duygu. Bayramımız kutlu olsun!" dedi.

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol...

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi. Büyük erkeklerde Burak Abay birinci (ortada), Arda Tekirdağ ikinci (solda), Muhammet Erkan (sağda) üçüncü oldu.

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol...

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi. Büyük erkeklerde Burak Abay birinci (ortada), Arda Tekirdağ ikinci (solda), Muhammet Erkan (sağda) üçüncü oldu.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i şampiyonluk ve başkanlık için tebrik etti
2
Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı
3
Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı Gerçekleşti
4
Beşiktaş Kulübü 2024 Genel Kurulu: Borçlar Açıklandı
5
Osman Furkan Karakaya'nın Muay Thai Başarısı
6
Milli Halterciler Polonya'da Rekorlarla Madalya Kazandı
7
Uğur Arı, Dünya Şampiyonası ile Aktif Kariyerine Veda Etmeyi Hedefliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek