Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı Gerçekleşti

Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı

Edirne, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na ev sahipliği yaptı. Organizasyon, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlendi.

141 Sporcu Yarıştı

Yarışmaya büyük erkek, master erkek ve kadınlar kategorilerinde toplam 141 sporcu katıldı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın başlangıç düdüğünü vermesiyle birlikte, Şevki Arman Caddesi'nden start alan 68,5 kilometrelik parkurda yarış yapıldı.

Kategorilerde Dereceye Girenler

Genel klasmanda ve büyük erkekler kategorisinde yarışı 1.42.00'lık derecesiyle Burak Abay birinci tamamladı. Ardından Arda Tekirdağ ikinci, Muhammet Erkan da üçüncü oldu. Master erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci, Murat Uslu ikinci ve Yunus Özdemir üçüncü sırayı aldı. Kadınlar kategorisinde birinciliği Aylin Yüce elde ederken, Buse Özlem ikinci, Buket Demirci ise üçüncü oldu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Yardımcısı Ercan Çiçek ve protokol üyeleri takdim etti. Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, yarışın yurt içi ve yurt dışından gelen sporcularla başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Zorlutuna, organizasyona katılan sporcuların uluslararası düzeydeki başarılı bisikletçiler olduğunu dile getirdi.

Baş Hakemden Teşekkür

Organizasyonun baş hakemi ve Edirne Bisiklet Kulübü Derneği (EBİS) Başkan Yardımcısı Mustafa Kurt, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Birincilik Gururu

BİRİNCİ olmanın gurur verici olduğunu söyleyen Burak Abay, "Bu güzel parkurda yarışmak ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birinci gelmek inanılmaz bir duygu. Bayramımız kutlu olsun!" dedi.

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi. Büyük erkeklerde Burak Abay birinci (ortada), Arda Tekirdağ ikinci (solda), Muhammet Erkan (sağda) üçüncü oldu.

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi. Büyük erkeklerde Burak Abay birinci (ortada), Arda Tekirdağ ikinci (solda), Muhammet Erkan (sağda) üçüncü oldu.