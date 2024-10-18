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Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı Yaklaşıyor

27 Ekim'de Edirne'de yapılacak bisiklet yarışı için kayıtlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:50
Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı Yaklaşıyor

Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı Düzenleniyor

Edirne, 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na ev sahipliği yapacak. Yarış, Edirne Bisiklet Spor Kulübü tarafından organize ediliyor. Kulüp Başkan Yardımcısı Mustafa Kurt, Selimiye Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında yarışın detaylarını paylaştı.

Yarış Tarihi ve Kayıt Bilgileri

Mustafa Kurt, Pazar günü saat 09.00'da başlayacak olan yarış için kayıtların sürdüğünü açıkladı. Şu an itibarıyla 140 bisiklet sporcusu kayıt yaptırmış durumda. Kurt, yarışta yerli ve yabancı sporcuların da katılacağını belirtti.

Büyük Katılım Bekleniyor

Kurt, yarışa katılacak sporcu sayısının yaklaşık 300 olmasını beklediğini dile getirdi. Dereceye giren sporculara ise madalya ve çeşitli ödüller verilecek.

Yarışın Parkuru

15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı, Şevki Arman Caddesi'nden start alacak ve sporcuların toplamda 76 kilometre pedal çevirmesi gerekecek. Kurt, tüm halkı bisikletçilere destek olmaya ve yarışa katılmaya davet etti.

Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı gerçekleştirilecek. Edirne Bisiklet Spor...

Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı gerçekleştirilecek. Edirne Bisiklet Spor Kulübü üyeleri Selimiye Meydanı'nda açıklamada bulundu.

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