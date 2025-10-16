Edirne'de 16. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı 26 Ekim'de

Edirne'de 26 Ekim'de düzenlenecek 16. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na yaklaşık 200 sporcu katılacak; start Şevki Arman Caddesi'nden verilecek.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:38
Kayıtlar sürüyor, organizasyon hazır

Edirne Bisiklet Spor Kulübü (EBİS) Başkan Yardımcısı Mustafa Kurt, Selimiye Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonundaki yarışın 26 Ekim Pazar günü saat 09.00'da başlayacağını duyurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek yarış için kayıtların devam ettiğini belirten Kurt, tüm sporcuların kayıt işlemlerini tamamlamasını istedi. Kurt, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, organizasyona destek veren Valimiz Yunus Sezer ve sponsorlarına teşekkür etti.

EBİS yetkilisi, sporseverleri heyecanlı bir yarış için davet etti ve etkinliğin yerel spor camiası ile izleyiciler için önemli bir buluşma olacağını vurguladı.

Parkur, katılımcı sayısı ve ödüller

Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne Temsilcisi Utku Zorlutuna, yarışa yaklaşık 200 sporcunun katılmasının beklendiğini söyledi. Yarışın Şevki Arman Caddesi'nden start alacağını aktaran Zorlutuna, sporcuların 70 kilometre pedal çevireceğini belirtti.

Yarışmacılar, Şevki Arman Caddesi'nden başlayıp Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köyü sapağı'nda dönüş yapacakları parkurda mücadele edecek. Etkinlikte Kadınlar, Erkekler ve Master Erkekler kategorilerinde yarışlar düzenlenecek ve milli takım seviyesindeki sporcular da yer alacak.

Zorlutuna, dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verileceğini sözlerine ekledi.

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?