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Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Heyecanı Başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, uluslararası satranç turnuvası 195 sporcu ile başladı. Turnuva, 17 Ağustos'ta sona erecek.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:43
Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Heyecanı Başladı

Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Heyecanı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başlamış bulunuyor. Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle organize edilen bu önemli etkinlik, Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu'nda hayata geçiriliyor.

Uluslararası Katılım ve Yoğun İlgi

Bu yıl turnuvaya, Azerbaycan, İran, Amerika, Gürcistan, Bulgaristan, Ürdün ve Türkiye'den toplamda 195 sporcu katılacak. Farklı ülkelerden gelen sporcuların katılımı, etkinliğin uluslararası çapta ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, açılışta yaptığı konuşmada, çeşitli ülkelerden gelen sporcuları ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Özcan, turnuvanın gelenekselleştiğini belirterek, tüm sporculara başarılar diledi.

Turnuvanın Süresi

19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 17 Ağustos'ta sona erecek. Bu süreçte sporcular, yeteneklerini sergileyerek büyük ödül için mücadele edecekler.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Türkiye Satranç...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Azerbaycan, İran, Amerika, Gürcistan, Bulgaristan, Ürdün ve Türkiye'den 195 sporcu hamle yapacak.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Türkiye Satranç...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Azerbaycan, İran, Amerika, Gürcistan, Bulgaristan, Ürdün ve Türkiye'den 195 sporcu hamle yapacak.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Türkiye Satranç...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Azerbaycan, İran, Amerika, Gürcistan, Bulgaristan, Ürdün ve Türkiye'den 195 sporcu hamle yapacak.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Türkiye Satranç...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Azerbaycan, İran, Amerika, Gürcistan, Bulgaristan, Ürdün ve Türkiye'den 195 sporcu hamle yapacak.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Türkiye Satranç...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Azerbaycan, İran, Amerika, Gürcistan, Bulgaristan, Ürdün ve Türkiye'den 195 sporcu hamle yapacak.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Türkiye Satranç...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Azerbaycan, İran, Amerika, Gürcistan, Bulgaristan, Ürdün ve Türkiye'den 195 sporcu hamle yapacak.

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