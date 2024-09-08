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Edirne'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye, Edirne'deki şampiyonada 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 16:34
Edirne'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Sona Erdi

Edirne'de Kürek Heyecanı

Edirne'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, büyük bir coşkuyla sona erdi. Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye, toplamda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Madalya Mücadelesi

Şampiyonanın son gününde sporcular, yarı final ve final müsabakalarında kıyasıya mücadele etti. Türkiye Kürek Milli Takımı, 12 kategoride 35 sporcusuyla rekor bir katılım göstererek birçok madalya hedefledi. Milli sporcular Halil Kaan Köroğlu, Cevdet Ali Mutlu, ve çiftler kategorisinde Simla Suay Alıncı ile Irmak Fertuğ altın madalya kazanan isimler oldu.

Ödül Töreni

Dereceye giren sporcuların madalyalarını, Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, ve Organizasyon Tertip Komitesi Başkanı Nesim İba takdim etti. Ayrıca, organizasyon süreci için İba'ya Onur ödülü verildi.

Başkan Ertürk: "Tarihi Başarı!"

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli takımın gösterdiği performansı değerlendirerek; "Bu organizasyonda tarihimizde aldığımız madalyaların iki katını elde ettik. Pırlanta gibi bir çağ geliyor ve umarım ileride olimpiyatlarda da madalya kazanacağız," dedi. Ertürk, organizasyonun Avrupa'dan olumlu yorumlar aldığını da vurgulayarak, "Artık aday olduğumuz her yarışı kazanabiliriz," şeklinde konuştu.

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