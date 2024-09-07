Edirne'de 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Başladı

Edirne'de Açık Su Yüzme Şampiyonası Heyecanı

Edirne'nin Keşan ilçesi, 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ve Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, toplamda 300 sporcunun katılımını sağladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Başlangıç

Sırasıyla saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yarışlar heyecanla başladı. 11 ila 60 yaşları arasındaki sporcular, çeşitli kategorilerde mücadele ediyor.

Organizasyonun Önemi ve Katılımcı Sayısındaki Artış

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç, bu yıl üçüncü kez düzenlenen yarışların artık gelenekselleştiğini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından katılımcının olduğunu vurguladı. Dinç, "Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan bu tür organizasyonların, gençleri yüzmeye yönlendirdiğinin altını çizmek isterim. Çeşitli şehirlerden gelen sporculara başarılar diliyorum. Yarışları izlemeye gelen ailelere de teşekkür ederiz," dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.