Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Edirne'de 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası, 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:40
Edirne'de 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Başladı

Edirne'de Açık Su Yüzme Şampiyonası Heyecanı

Edirne'nin Keşan ilçesi, 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ve Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, toplamda 300 sporcunun katılımını sağladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Başlangıç

Sırasıyla saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yarışlar heyecanla başladı. 11 ila 60 yaşları arasındaki sporcular, çeşitli kategorilerde mücadele ediyor.

Organizasyonun Önemi ve Katılımcı Sayısındaki Artış

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç, bu yıl üçüncü kez düzenlenen yarışların artık gelenekselleştiğini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından katılımcının olduğunu vurguladı. Dinç, "Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan bu tür organizasyonların, gençleri yüzmeye yönlendirdiğinin altını çizmek isterim. Çeşitli şehirlerden gelen sporculara başarılar diliyorum. Yarışları izlemeye gelen ailelere de teşekkür ederiz," dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor...

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları