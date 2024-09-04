Edirne'de Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Başlıyor

Edirne, Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, 7-8 Eylül tarihlerinde Türkiye'nin Edirne şehrinde düzenlenecek. Ülkemizin ev sahipliği yapacağı bu organizasyon, Meriç Nehri'nde gerçekleşecek.

Türkiye'nin Rekor Katılımı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, şampiyonada 28 ülkeden toplamda 600 sporcu mücadele edecek. Kürek Milli Takımı ise 12 farklı kategoride 35 sporcuyla bu organizasyonda rekor bir katılım gösteriyor.

Madalya İçin Mücadele Edecek Sporcular

İlk kez Türkiye'de gerçekleştirilecek bu önemli yarışmada madalya için yarışacak bazı milli sporcular şunlardır:

Erkekler Tek Çifte (BM1X): Cevdet Ege Mutlu

Cevdet Ege Mutlu Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte (BLM1X): Halil Kaan Köroğlu

Halil Kaan Köroğlu Erkekler İki Tek (BM2-): Enes Biber - Kaan Efe Aktop

Enes Biber - Kaan Efe Aktop Hafif Kilo Erkekler İki Çifte (BLM2X): Muhammed Efe Yılmaz - İbrahim Hakkı Canyiğit

Muhammed Efe Yılmaz - İbrahim Hakkı Canyiğit Erkekler Dört Tek Dümencili (BM4+): Berat Kopal, Gökmen Kaan Sezer, Eren Akbaş, Yasin Şen, Mehmet Eralp Aktaş (D)

Berat Kopal, Gökmen Kaan Sezer, Eren Akbaş, Yasin Şen, Mehmet Eralp Aktaş (D) Erkekler Dört Tek (BM4-): Alper Şevket Eren, Kaan Yılmaz Aydın, Aytimur Selçuk, Ahmet Ali Kabadayı

Alper Şevket Eren, Kaan Yılmaz Aydın, Aytimur Selçuk, Ahmet Ali Kabadayı Erkekler Dört Çifte (BM4X): Mehmet Yıldız, Baturalp Akdeniz, Süleyman Yılmaz, Giray Yazçayır

Mehmet Yıldız, Baturalp Akdeniz, Süleyman Yılmaz, Giray Yazçayır Erkekler Sekiz Tek Dümencili (BM8+): Onur Sönmez, Bilal Sarılar, Eymen Ervin Kay, Yusuf Ziya Ateş, Yiğit Yaşar Doğruok, Enver Erman, Kaan Efe Aktop, Enes Biber, Selin Boz (D)

Onur Sönmez, Bilal Sarılar, Eymen Ervin Kay, Yusuf Ziya Ateş, Yiğit Yaşar Doğruok, Enver Erman, Kaan Efe Aktop, Enes Biber, Selin Boz (D) Kadınlar Tek Çifte (BW1X): Deniznur Serra Baykara

Deniznur Serra Baykara Hafif Kilo Kadınlar İki Tek (BLW2-): Simla Suay Alıncı - Irmak Fertuğ

Simla Suay Alıncı - Irmak Fertuğ Hafif Kilo Kadınlar İki Çifte (BLW2X): Zeynep Acar - Nisan İpar

Zeynep Acar - Nisan İpar Kadınlar Dört Tek (BW4-): Beyza Kurtulmuş, Zeynep Ersoy, Ayşe Mina Çelebioğlu, Livanur Tulun

Bu organizasyon, Türkiye’nin kürek branşında uluslararası düzeyde düzenlediği ilk Avrupa şampiyonası olma özelliği taşıyor ve hem sporcular hem de spor severler için büyük bir heyecan kaynağı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, 7-8 Eylül tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, 7-8 Eylül tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek.