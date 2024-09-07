Edirne'de Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Heyecanı Başladı

Edirne'de Kürek Şampiyonası Coşkusu

Edirne, Meriç Nehri kıyısında düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Bu organizasyon, Türkiye'de gerçekleştirilen ilk Avrupa Şampiyonası olma unvanını taşıyor ve 28 farklı ülkeden 600 sporcu, bu prestijli yarışta mücadele etmek için bir araya geldi.

İlk Yarışlar Kadınlar Kategorisinde

Şampiyonanın açılış yarışları, kadınlar dört tek kategorisinde gerçekleştirildi. Rekor katılım ile dikkat çeken Türkiye Kürek Milli Takımı, toplamda 12 farklı kategoride 35 sporcuyla madalya hedefliyor.

Final Yarışları ve Kupa Töreni

Şampiyona, yarın düzenlenecek final yarışları ve ardından yapılacak kupa töreni ile son bulacak. Sporcular ve izleyiciler arasında büyük bir heyecanla beklenen bu anlar, Edirne'de kürek sporunun önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı.