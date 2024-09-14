Edirne'de Balkan Kürek Şampiyonası Heyecanı

Balkan Kürek Şampiyonası'nın İlk Günü Edirne'de Başladı

Edirne'de, Meriç Nehri üzerinde kurulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları heyecanlı anlara sahne oldu. Bu yıl, genç kadınlar ve erkekler ile yıldız kategorileri olmak üzere toplamda 8 farklı dalda sporcular mücadele ediyor.

Yarışma Kategorileri ve Katılımcılar

Şampiyonada sporcular genç kadınlar dört tek, yıldız erkekler tek çifte, yıldız erkekler iki çifte, genç erkekler dört tek ve genç kadınlar dört çifte gibi bir dizi kategoride yarışıyor. 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu organizasyon, iki gün sürecek.

TÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu şampiyonanın genç ve yıldız sporcular için en önemli rekabet alanı olduğunu vurguladı. Ertürk, "Romanya, Yunanistan ve Türkiye bu kategorilerde oldukça güçlü. Rekabetin yüksek olduğu bu yarışlarda son iki yıldır Balkan kupasını kazanıyoruz ve bu yıl da iddialıyız. Taraftarımızın önünde en fazla birinciliği alarak kupayı elde etmek istiyoruz," dedi.

Yarışmalar, yarın sona erecek ve sonuçlar merakla bekleniyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları başladı.