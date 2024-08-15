Edirne'de Öğrenciler Yaz Mahalle Ligi ile Sporla Buluşuyor

Edirne'de Spor Dolu Yaz Dönemi

Edirne'deki öğrenciler, Yaz Mahalle Ligi ile yaz tatillerini spor yaparak değerlendiriyor. Bu proje kapsamında, il genelinde 7 bin öğrenci, çeşitli branşlarda spor yapma fırsatı buluyor.

Valilik ve Milletvekili Destekliyor

Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 5 yeni semt sahasının açılışında incelemelerde bulundu. Ferah Ortaokulu’nun bahçesindeki sahada antrenman yapan öğrencilerle bir araya gelen Sezer, onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Vali Sezer, projenin amacını şu sözlerle açıkladı: "Yaz Mahalle Ligi ile 7 bin öğrencimiz farklı branşlarda spor yapıyor. Gençlerimizin yaz dönemini verimli geçirmesi için kulüpler oluşturduk. Bu kulüpler altında, 20 branşta faaliyet gösteren kulüpler yer alacak. Özellikle dezavantajlı mahallelerdeki çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerini istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın talimatıyla Edirne’yi Balkanların spor merkezi yapmak istiyoruz."

Destek ve İmkanlar Sağlanıyor

Sezer, çocukların forma ve diğer spor malzemelerini ücretsiz temin ettiklerini, yiyecek ve ulaşım ihtiyaçlarını da karşıladıklarını belirtti. Semt sahalarının sayısının 5’ten 10’a çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Futbol Turnuvası Devam Ediyor

Şu an Saraçhane Stadyumu'nda 20 farklı mahalleden 300 çocuğun katılımıyla devam eden futbol turnuvası, yaz döneminde öğrencileri sporla buluşturmayı sürdürüyor. Yaz Mahalle Ligi Proje Koordinatörü Onur Selam, projenin çocukların sosyal yönden gelişmelerine katkıda bulunduğunu ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olduğunu ifade etti.

İstasyon Mahallesi Muhtarı Halit Paşa Yılmaz, Vali Sezer'in liderliğinde hayata geçirilen projeyle 10, 11 ve 12 yaşlarındaki çocukların sosyal beceriler kazandığını belirtirken, Kocasinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca, çocukların yaz tatilini spor yaparak verimli geçirdiğini vurguladı.

Edirne'de öğrenciler "Yaz Mahalle Ligi" ile tatilde de spor yapma imkanı buluyor. "Mahalle Ligi" projesi kapsamında il genelinde 7 bin öğrenci farklı branşlarda spor yapıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile yapımı tamamlanan 5 semt sahasında incelemede bulundu. Ferah Ortaokulu'nun bahçesine yapılan sahada antrenman yapan "Yaz Mahalle Ligi" takımları ile bir araya gelen Sezer, çocuklarla sohbet etti.

Edirne'de öğrenciler "Yaz Mahalle Ligi" ile tatilde de spor yapma imkanı buluyor. "Mahalle Ligi" projesi kapsamında il genelinde 7 bin öğrenci farklı branşlarda spor yapıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile yapımı tamamlanan 5 semt sahasında incelemede bulundu. Ferah Ortaokulu'nun bahçesine yapılan sahada antrenman yapan "Yaz Mahalle Ligi" takımları ile bir araya gelen Sezer, çocuklarla sohbet etti.

Edirne'de öğrenciler "Yaz Mahalle Ligi" ile tatilde de spor yapma imkanı buluyor. "Mahalle Ligi" projesi kapsamında il genelinde 7 bin öğrenci farklı branşlarda spor yapıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile yapımı tamamlanan 5 semt sahasında incelemede bulundu. Ferah Ortaokulu'nun bahçesine yapılan sahada antrenman yapan "Yaz Mahalle Ligi" takımları ile bir araya gelen Sezer, çocuklarla sohbet etti.

Edirne'de öğrenciler "Yaz Mahalle Ligi" ile tatilde de spor yapma imkanı buluyor. "Mahalle Ligi" projesi kapsamında il genelinde 7 bin öğrenci farklı branşlarda spor yapıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile yapımı tamamlanan 5 semt sahasında incelemede bulundu. Ferah Ortaokulu'nun bahçesine yapılan sahada antrenman yapan "Yaz Mahalle Ligi" takımları ile bir araya gelen Sezer, çocuklarla sohbet etti.

Edirne'de öğrenciler "Yaz Mahalle Ligi" ile tatilde de spor yapma imkanı buluyor. "Mahalle Ligi" projesi kapsamında il genelinde 7 bin öğrenci farklı branşlarda spor yapıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile yapımı tamamlanan 5 semt sahasında incelemede bulundu. Ferah Ortaokulu'nun bahçesine yapılan sahada antrenman yapan "Yaz Mahalle Ligi" takımları ile bir araya gelen Sezer, çocuklarla sohbet etti.

Edirne'de öğrenciler "Yaz Mahalle Ligi" ile tatilde de spor yapma imkanı buluyor. "Mahalle Ligi" projesi kapsamında il genelinde 7 bin öğrenci farklı branşlarda spor yapıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile yapımı tamamlanan 5 semt sahasında incelemede bulundu. Ferah Ortaokulu'nun bahçesine yapılan sahada antrenman yapan "Yaz Mahalle Ligi" takımları ile bir araya gelen Sezer, çocuklarla sohbet etti.

Edirne'de öğrenciler "Yaz Mahalle Ligi" ile tatilde de spor yapma imkanı buluyor. "Mahalle Ligi" projesi kapsamında il genelinde 7 bin öğrenci farklı branşlarda spor yapıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile yapımı tamamlanan 5 semt sahasında incelemede bulundu. Ferah Ortaokulu'nun bahçesine yapılan sahada antrenman yapan "Yaz Mahalle Ligi" takımları ile bir araya gelen Sezer, çocuklarla sohbet etti.

Edirne'de öğrenciler "Yaz Mahalle Ligi" ile tatilde de spor yapma imkanı buluyor. "Mahalle Ligi" projesi kapsamında il genelinde 7 bin öğrenci farklı branşlarda spor yapıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile yapımı tamamlanan 5 semt sahasında incelemede bulundu. Ferah Ortaokulu'nun bahçesine yapılan sahada antrenman yapan "Yaz Mahalle Ligi" takımları ile bir araya gelen Sezer, çocuklarla sohbet etti.

Edirne'de öğrenciler "Yaz Mahalle Ligi" ile tatilde de spor yapma imkanı buluyor. "Mahalle Ligi" projesi kapsamında il genelinde 7 bin öğrenci farklı branşlarda spor yapıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile yapımı tamamlanan 5 semt sahasında incelemede bulundu. Ferah Ortaokulu'nun bahçesine yapılan sahada antrenman yapan "Yaz Mahalle Ligi" takımları ile bir araya gelen Sezer, çocuklarla sohbet etti.