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Edirne'de Uluslararası Balkan Kadınlar Yarı Maratonu Düzenlenecek

Edirne, 11 Mayıs'ta Uluslararası Balkan Kadınlar Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak. Kadına yönelik şiddeti önleme temasıyla düzenlenecek etkinlik.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:45
Edirne'de Uluslararası Balkan Kadınlar Yarı Maratonu Düzenlenecek

Edirne'de Uluslararası Balkan Kadınlar Yarı Maratonu Heyecanı

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BUDDER), Edirne'de önemli bir etkinliğe imza atıyor. Dernek, 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Balkan Kadınlar Yarı Maratonu'nu düzenleyecek.

Başkan Akdağ'dan Açıklamalar

BUDDER Başkanı Önder Akdağ, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, derneğin atletizm alanındaki faaliyetlerine dikkat çekti. Akdağ, "Amacımız Türkiye'de ilk defa sadece kadınların koştuğu Uluslararası Balkan Kadınlar Yarı Maratonu'nu gerçekleştirmek. Bu kapsamda çalışmalarımıza başladık." dedi.

Etkinlik Teması ve Detaylar

Bu etkinliğin, "kadına yönelik şiddetin önlenmesi" temasıyla yapılacağı duyuruldu. Ayrıca, maraton parkurunun Uluslararası Edirne Maratonu ile aynı olacağı belirtildi. Parkurun ölçümünün yapıldığı ve tescilinin alındığı ifade eden Akdağ, "Yarış Selimiye Meydanı'ndan başlayacak ve Pazarkule Sınır Kapısı'ndan dönüş ile Selimiye Meydanı'nda sona erecek." diye konuştu.

Katılım ve İş Birlikleri

Akdağ, önümüzdeki haftalarda Avrupa ülkelerindeki koşu grupları ve kulüplerle iş birliği yapacaklarını vurguladı. Bu maraton ile hem Edirne'nin hem de Türkiye'nin atletizmdeki başarısını sergilemeyi hedefliyorlar.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BUDDER) Başkanı Önder Akdağ...

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BUDDER) Başkanı Önder Akdağ (ortada), "Uluslararası Balkan Kadınlar Yarı Maratonu"yla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BUDDER) Başkanı Önder Akdağ...

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BUDDER) Başkanı Önder Akdağ (ortada), "Uluslararası Balkan Kadınlar Yarı Maratonu"yla ilgili basın toplantısı düzenledi.

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