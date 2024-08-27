Edirne Maratonu'nda KPSS Sebebiyle Saat Değişikliği

Edirne Maratonu'na Zaman Ayarlaması

9. Uluslararası Edirne Maratonu, KPSS Ön Lisans sınavı ile çakışmaması adına güncellediği başlangıç saati 1 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.

Yeni Başlangıç Saati

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, Selimiye Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında maratonun saatinin değişmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akdağ, “Sınav saatini göz önünde bulundurarak 07.00'de start vereceğiz; 09.30'da parkur kapanacak ve ödül töreni 10.30’da icra edilecek.” dedi.

Önemli Bilgiler ve Teşekkürler

Akdağ, organizasyonun gününde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaparak, Edirne Valisi Yunus Sezer'e de destekleri için teşekkür etti. “Organizasyonlarda yaşanan iptaller, rezervasyon ve seyahat planlarını olumsuz etkileyebilir.” diyen Akdağ, sporcuların konaklaması için KYK yurtlarının ücretsiz olarak kullanılabileceğini belirtti.

Bu yıl maratona katılacak 700 sporcu için ek kontenjan açıldığını ifade eden Akdağ, “Serin saatlerde koşulması, sporculardan olumlu dönüşler aldı. Hızla dolan kontenjanımızla organizasyonu başarıyla tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.

9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun başlangıç saati, aynı gün yapılacak KPSS Ön Lisans sınavı nedeniyle güncellendi. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, Selimiye Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında 1 Eylül Pazar günü koşulacak Edirne Maratonu'nun KPSS Ön Lisans sınavı ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle belirsizlik oluştuğunu söyledi.