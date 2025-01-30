Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası Heyecanı Başladı

Edirne, uluslararası spor etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek, Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Mimar Sinan ve Edirne spor salonlarında gerçekleştirilen bu özel turnuvaya, 6'sı kadın olmak üzere toplam 30 takım katılıyor.

Turnuvanın Açılışı İzmir Bulls ile Gerçekleşti

Turnuvanın açılış karşılaşması, Edirne Spor Salonu'nda Vet-16-İzmir Bulls ile gerçekleşti. Heyecan dolu mücadelenin sonunda, İzmir Bulls takımı rakibini 44-33'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

Yunanistan ve Bulgaristan'dan takımların da mücadele ettiği bu turnuva, grup aşamalarının ardından 2 Şubat Pazar günü final müsabakalarıyla sonlanacak. Spor severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği bu organizasyon, dostluk ve rekabetin yanı sıra, veteran basketbolcular için önemli bir spor buluşması niteliğinde.

Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış maçında Vet-16 ile İzmir Bulls takımları karşılaştı.

Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış maçında Vet-16 ile İzmir Bulls takımları karşılaştı.