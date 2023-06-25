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Edirneli Pehlivanlar Kırkpınar İçin Taktik ve Dayanıklılık Çalışıyor

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Edirneli Pehlivanlar Kırkpınar İçin Taktik ve Dayanıklılık Çalışıyor
Edirne Belediyesi Tuncaspor Kulübü Tesisleri'nde antrenman yapan pehlivanlar, Kırkpınar'da başarılı olmak için taktik ve dayanıklılık çalışmaları yapıyor. Antrenör Serkan Üğdüler, takımın güzel bir oluşum olduğunu ve gelecek vadeden sporcuların olduğunu belirtirken, Emrah Kaya ve Gürsel Umut da Kırkpınar'da iddialı olduklarını dile getirdi.

Edirne Belediyesi Tuncaspor Kulübü Tesisleri'nde antrenmanlarını gerçekleştiren pehlivanlar, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması yapıyor. Antrenör ve başaltı boyu pehlivanı Serkan Üğdüler, takımlarının Kırkpınar'da Edirne'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için yoğun tempoda çalıştıklarını ifade etti. Gelecek vadeden sporcuların bulunduğu takımda, güreşçiler sezon öncesi bir toplantı yaparak güzel bir oluşum oluşturduklarını belirtti.

Trakya Birlik Spor Kulübü adına güreş yapan Emrah Kaya, Kırkpınar'da iddialı olduğunu söyledi. Antrenmanların çok iyi geçtiğini ve hedefinin Kırkpınar'da derece yapmak olduğunu ifade etti. Büyük orta boyda güreşen Gürsel Umut da Kırkpınar'ı heyecanla beklediklerini ve sıkı tempoyla hazırlandıklarını kaydetti.

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