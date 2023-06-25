Edirneli Pehlivanlar Kırkpınar İçin Taktik ve Dayanıklılık Çalışıyor

Edirne Belediyesi Tuncaspor Kulübü Tesisleri'nde antrenmanlarını gerçekleştiren pehlivanlar, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması yapıyor. Antrenör ve başaltı boyu pehlivanı Serkan Üğdüler, takımlarının Kırkpınar'da Edirne'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için yoğun tempoda çalıştıklarını ifade etti. Gelecek vadeden sporcuların bulunduğu takımda, güreşçiler sezon öncesi bir toplantı yaparak güzel bir oluşum oluşturduklarını belirtti.

Trakya Birlik Spor Kulübü adına güreş yapan Emrah Kaya, Kırkpınar'da iddialı olduğunu söyledi. Antrenmanların çok iyi geçtiğini ve hedefinin Kırkpınar'da derece yapmak olduğunu ifade etti. Büyük orta boyda güreşen Gürsel Umut da Kırkpınar'ı heyecanla beklediklerini ve sıkı tempoyla hazırlandıklarını kaydetti.