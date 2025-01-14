Ediz Aktaş: Almanya'da Hentbol Kariyerine Devam Ediyor

Almanya'da üniversite eğitimi alan milli hentbolcu Ediz Aktaş, Avrupa Şampiyonası hayalini paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:03
Ediz Aktaş: Almanya'da Hentbol Kariyerine Devam Ediyor

Almanya'da Hentbol Kariyerini Sürdüren Milli Hentbolcu

A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncusu Ediz Aktaş, eğitimine devam ettiği Almanya'da hentbol kariyerini başarıyla sürdürüyor. Ediz, "18 yaşımda Almanya'ya üniversitede okumak için gittim ve orada aynı şehirde bir hentbol takımı da buldum," dedi.

Sporda ve Eğitimde Başarı

Hentbol hayatına yaklaşık 9 yıl önce başladığını belirten genç sporcu, "İzmir'de ortaokul 6. sınıfta beden eğitimi öğretmenimin teşvikiyle hentbola başladım. Önceleri futbol oynamak istiyordum ancak hentbolda işler ciddileşince bu branşa yöneldim," ifadelerini kullandı. Ediz, Göztepe'nin altyapısında profesyonel olarak başladığını belirtti.

Karşıyaka'da da bir süre oynadıktan sonra tekrar Göztepe'ye dönen Ediz, 18 yaşında Almanya'ya gittiğinde oradaki hentbol takımında hızlı bir yükseliş yaşadığını aktardı: "İlk olarak altyapı takımına başladım, ardından bir yıl içerisinde A takıma yükseldim. Almanya'daki ikinci senemde Bundesliga 2'nin en güçlü takımlarından HC Elbflorenz'den teklif aldım."

Kaptan Doruk Pehlivan ile Beraber

HC Elbflorenz takımında A Milli Takım kaptanı Doruk Pehlivan ile birlikte oynadığını dile getiren Ediz, "Doruk ağabey ile hem sahada hem de saha dışında çok iyi bir arkadaşlığımız var," dedi. Ediz, bu sezon profesyonel sözleşme imzaladığını ve artık A takım antrenmanlarına katıldığını belirtti.

Avrupa Şampiyonası'na Katılma Hayali

Ediz, milli formayı ilk olarak 18 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı'nda giydiğini ifade etti ve Mart 2024'te A Milli Takım kadrosuna seçildiğini açıkladı. "Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda yer almak bambaşka bir sevinç olur. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama bunun için çok çalışıyoruz," dedi.

Gelecekte efsane bir hentbolcu olarak anılma hayalini de vurgulayan Ediz, "Türk milli takımının unutulmaz bir sporcu olmayı hedefliyorum. Eğitimime, özellikle makine mühendisliğine de devam ediyorum," diye ekledi.

Günlük Hayat ve Sosyal Yaşam

Almanya'da hentbol dışında neler yaptıkları sorusuna Ediz, "Günde iki kez antrenmanda birlikteyiz. Dışarı çıkıp sohbet ediyoruz, bazen döner yiyoruz. Fakat burada çok fazla Türk yok," yanıtını verdi. Ediz, Almanya'daki hayatının zamanla daha keyifli hale geldiğini de belirtti.

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