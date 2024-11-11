Ediz Gürel, 15 Yaşında Dünya Satranç Sıralamasında İlk 100'e Girdi

15 Yaşındaki Satranç Dahisi Ediz Gürel, Küresel Başarıya İmza Attı

Türkiye’nin genç satranç yıldızı Ediz Gürel, 15 yaşında ulaşmış olduğu büyük bir başarı ile dünya satranç sıralamasında ilk 100'e girmeyi başardı.

Halen Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performans sayesinde Ediz, 2640,7 ELO puanına ulaştı. Bu başarı, onu anlık dünya sıralamasında 95. sıraya taşıdı.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, Ediz Gürel'in bu önemli başarısının yalnızca kendi kariyeri için değil, aynı zamanda Türkiye satrancı için de önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.