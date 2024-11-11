DOLAR
34,32 0,14%
EURO
36,58 0,66%
ALTIN
2.884,12 2,89%
BITCOIN
2.920.088,8 -7,44%

Ediz Gürel, 15 Yaşında Dünya Satranç Sıralamasında İlk 100'e Girdi

15 yaşındaki büyükusta Ediz Gürel, 2640.7 ELO puanıyla dünya sıralamasında 95. sıraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 21:35
Ediz Gürel, 15 Yaşında Dünya Satranç Sıralamasında İlk 100'e Girdi

15 Yaşındaki Satranç Dahisi Ediz Gürel, Küresel Başarıya İmza Attı

Türkiye’nin genç satranç yıldızı Ediz Gürel, 15 yaşında ulaşmış olduğu büyük bir başarı ile dünya satranç sıralamasında ilk 100'e girmeyi başardı.

Halen Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performans sayesinde Ediz, 2640,7 ELO puanına ulaştı. Bu başarı, onu anlık dünya sıralamasında 95. sıraya taşıdı.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, Ediz Gürel'in bu önemli başarısının yalnızca kendi kariyeri için değil, aynı zamanda Türkiye satrancı için de önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı
2
Ediz Gürel, 15 Yaşında Dünya Satranç Sıralamasında İlk 100'e Girdi
3
Yalovaspor Basketbol, Merkezefendi'yi 90-76 ile Geçti!
4
RB Leipzig- Real Madrid maçı öncesi Arda Güler hakkında flaş iddia
5
A Milli Futbol Takımı Galler Maçına Hazırlanıyor
6
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ: Geçmişten Ders Alacağız
7
Ankara'da Renkli Koşu Festivali Coşkusu

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak