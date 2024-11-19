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Ediz Gürel, 2025 Tata Steel Turnuvası'nda Mücadele Edecek

Büyükusta Ediz Gürel, 2025 Tata Steel Turnuvası'na katılacak ve prestijli organizasyonda hamle yapacak.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 20:25
Ediz Gürel, 2025 Tata Steel Turnuvası'nda Mücadele Edecek

Nisan 2025’te Satranç Dünyasını Sarsacak Turnuva

2025 Tata Steel Turnuvası, satranç dünyasının gözdesi olarak dikkatleri çekiyor. Bu prestijli organizasyonda büyükusta (GM) Ediz Gürel da olacak.

Turnuvanın Detayları

Türkiye Satranç Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, turnuva 17 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında gerçekleşecek. Davetli satranççıların katılımıyla düzenlenecek bu önemli turnuvada Ediz Gürel'in performansı merakla bekleniyor.

Çekişmeli Yarış

Turnuvanın challengers kategorisinde mücadele edecek diğer oyuncular arasında, şu isimler yer alıyor:

  • Thai Dai Van Nguyen (Çekya)
  • Nodirbek Yakubboev (Özbekistan)
  • Frederik Svane (Almanya)
  • Aydın Süleymanlı (Azerbaycan)
  • Erwin l'Ami (Hollanda)
  • Benjamin Bok (Hollanda)
  • Kazybek Nogerbek (Kazakistan)
  • Divya Deshmukh (Hindistan)
  • R. Vaishali (Hindistan)
  • Arthur Pijpers (Hollanda)
  • Lu Miaoyi (Çin)
  • Faustino Oro (Arjantin)
  • Irina Bulmaga (Romanya)

Ediz Gürel'in bu önemli turnuvada sergileyeceği performans, hem Türkiye hem de uluslararası satranç camiası için büyük anlam taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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