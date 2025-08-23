Edson Alvarez, Fenerbahçe'nin İkinci Meksikalısı

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu kadro planlaması kapsamında orta sahaya yaptığı takviye ile dikkat çekti. Kulüp, West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ön libero Edson Alvarez ile tarihine bir isim daha ekledi.

Transferin ayrıntıları

Transfer çalışmalarında daha önce John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Dorgeles Nene'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, son olarak Edson Alvarez'i renklerine bağlayarak orta saha rotasyonunu güçlendirdi. 27 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihindeki ikinci Meksikalı futbolcu oldu.

Alvarez'in kariyer yolu

Profesyonel kariyerine ülkesinin Club America takımında başlayan Alvarez, 2019-2020 sezonunda Hollanda'ya giderek Ajax forması giydi. Ajax'taki dört sezonluk performansının ardından yüksek bir bonservis bedeliyle İngiltere'ye transfer olan Alvarez, 2 sezon West Ham United'da forma giydi ve ardından Fenerbahçe'ye katıldı.

Diego Reyes: İlk Meksikalı

Fenerbahçe tarihindeki ilk Meksikalı futbolcu, Diego Reyes olarak kayıtlara geçmişti. Sarı-lacivertlilerin 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Reyes, gösterdiği performansla takımda kalıcı olmayı başaramamıştı.

Ali Koç döneminde transferler

Edson Alvarez transferiyle Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki 70. yabancı ve toplamda 111. transferini gerçekleştirmiş oldu. Sofyan Amrabat ile geçen sezon transferde "dalya" diyen başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı kadroya kattı. Bu sezon John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo ve Dorgeles Nene ile anlaşan Fenerbahçe, Edson Alvarez ile Ali Koç yönetimindeki 111. transferine imza attı.

Ali Koç'un başkanlığı dönemindeki transferler (sezon bazlı)

2018-19

Victor Moses (Nijerya), Yassine Benzia (Cezayir), Jailson (Brezilya), Miha Zajc (Slovenya), Michael Frey (İsviçre), Andre Ayew (Gana), İslam Slimani (Cezayir), Diego Reyes (Meksika), Tolgay Arslan (-), Harun Tekin (-), Berke Özer (-), Barış Alıcı (-), Ferdi Kadıoğlu (-), Sadık Çiftpınar (-), Tolga Ciğerci (-), Serdar Aziz (-)

2019-20

Luiz Gustavo (Brezilya), Vedat Muriç (Kosova), Zanka (Danimarka), Adil Rami (Fransa), Allahyar Sayyadmanesh (İran), Max Kruse (Almanya), Simon Falette (Gine), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Deniz Türüç (-), Altay Bayındır (-), Yasir Subaşı (-), Mevlüt Erdinç (-), Murat Sağlam (-), Emre Belözoğlu (-)

2020-21

Marcel Tisserand (Demokratik Kongo), Dimitris Pelkas (Yunanistan), Mauricio Lemos (Uruguay), Attila Szalai (Macaristan), Kemal Ademi (İsviçre), Bright Osayi-Samuel (Nijerya), Diego Perotti (Arjantin), Mame Thiam (Senegal), Filip Novak (Çekya), Enner Valencia (Ekvador), Papiss Cisse (Senegal), Jose Sosa (Arjantin), Ally Samatta (Tanzanya), İrfan Can Kahveci (-), Mesut Özil (-), Nazım Sangare (-), İsmail Yüksek (-), Sinan Gümüş (-), Mert Hakan Yandaş (-), Caner Erkin (-), Gökhan Gönül (-), Barış Sungur (-)

2021-22

Mergim Berisha (Almanya), Min-jae Kim (Güney Kore), Miguel Crespo (Portekiz), Max Meyer (Almanya), Diego Rossi (Uruguay), Steven Caulker (Sierra Leone), Burak Kapacak (-), Serdar Dursun (-), Çağtay Kurukalıp (-)

2022-23

Jayden Oosterwolde (Hollanda), Ezgjan Alioski (Makedonya), Luan Peres (Brezilya), Joao Pedro (İtalya), Bruma (Portekiz), Michy Batshuayi (Belçika), Lincoln (Brezilya), Willian Arao (Brezilya), Gustavo Henrique (Brezilya), Lamine Diack (Senegal), Joshua King (Norveç), Samet Akaydin (-), Emre Mor (-), İrfan Can Eğribayat (-), Tiago Çukur (-), Emre Demir (-)

2023-24

Ryan Kent (İngiltere), Edin Dzeko (Bosna Hersek), Alexander Djiku (Gana), Sebastian Szymanski (Polonya), Dusan Tadic (Sırbistan), Rodrigo Becao (Brezilya), Fred (Brezilya), Omar Fayed (Mısır), Dominik Livakovic (Hırvatistan), Leonardo Bonucci (İtalya), Rade Krunic (Bosna Hersek), Çağlar Söyüncü (-), Umut Nayir (-), Bartuğ Elmaz (-), Mert Müldür (-), Cengiz Ünder (-)

2024-25

Allan Saint-Maximin (Fransa), Youssef En-Nesyri (Fas), Sofyan Amrabat (Fas), Filip Kostic (Sırbistan), Anderson Talisca (Brezilya), Diego Carlos (-), Milan Skriniar (Slovakya), Ognjen Mimovic (Sırbistan), Oğuz Aydın (-), Levent Mercan (-), Cenk Tosun (-), Yiğit Fidan (-)

2025-26

John Duran (metinde "John Duran" olarak geçti), Archie Brown (İngiltere), Nelson Semedo (Portekiz), Dorgeles Nene (Mali), Tarık Çetin (-), Edson Alvarez (Meksika)

Fenerbahçe tarihindeki 202. yabancı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, kulüp tarihindeki 202. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Kulübün yabancı oyuncu dağılımı

Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.

Portekiz (8): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma, Nelson Semedo.

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.

Sırbistan (6): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitris Pelkas.

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

İngiltere (4): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent, Archie Brown.

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.

Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin.

Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.

Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.

Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.

Meksika (2): Diego Reyes, Edson Alvarez.

Güney Afrika (1): John Moshoeu.

İsrail (1): Haim Revivo.

Kosova (1): Vedat Muric.

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

Ekvador (1): Enner Valencia.

Kongo (1): Marcel Tisserand.

Tanzanya (1): Mbwana Samatta.

Güney Kore (1): Min-jae Kim.

Sierra Leone (1): Steven Caulker.

Belçika (1): Michy Batshuayi.

Norveç (1): Joshua King.

Kolombiya (1): Jhon Duran.

Mali (1): Dorgeles Nene.

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç, bu nedenle listeye kaydedilmedi. Brezilyalı Marco Aurelio'ya ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede yer verilmedi.